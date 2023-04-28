На майские праздники в Свердловской области изменится график электричек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, электропоезд, электрички, железная дорога, жд депо
В Свердловской области на 11 дней изменят график электричек Фото:

С 30 апреля по 10 мая 2023 года в Свердловской области меняется порядок курсирования пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.

«В Свердловской области 1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, которые курсируют только по рабочим дням. Также добавляются дополнительные направления поездов, которые курсируют только в выходные дни», — сказано в сообщении.

Помимо этого, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

  • №7053 Екатеринбург — Шаля отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;
  • №7054 Шаля — Екатеринбург отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая;
  • №7055 Екатеринбург — Кузино отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая;
  • №7056 Кузино — Екатеринбург отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая;
  • №7062 Нижний Тагил — Екатеринбург отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая;
  • №7066 Нижний Тагил — Екатеринбург отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;
  • №7067 Екатеринбург — Нижний Тагил отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая;
  • №7071 Екатеринбург — Серов отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;
  • №7072 Серов — Екатеринбург отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 30 апреля по 10 мая 2023 года в Свердловской области меняется порядок курсирования пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД. «В Свердловской области 1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, которые курсируют только по рабочим дням. Также добавляются дополнительные направления поездов, которые курсируют только в выходные дни», — сказано в сообщении. Помимо этого, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...