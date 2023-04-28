На майские праздники в Свердловской области изменится график электричек

В Свердловской области на 11 дней изменят график электричек Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С 30 апреля по 10 мая 2023 года в Свердловской области меняется порядок курсирования пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.

«В Свердловской области 1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, которые курсируют только по рабочим дням. Также добавляются дополнительные направления поездов, которые курсируют только в выходные дни», — сказано в сообщении.

Помимо этого, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали: