На майские праздники в Свердловской области изменится график электричек

В Свердловской области на 11 дней изменят график электричек
С 30 апреля по 10 мая 2023 года в Свердловской области меняется порядок курсирования пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.
«В Свердловской области 1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, которые курсируют только по рабочим дням. Также добавляются дополнительные направления поездов, которые курсируют только в выходные дни», — сказано в сообщении.
Помимо этого, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:
- №7053 Екатеринбург — Шаля отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;
- №7054 Шаля — Екатеринбург отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая;
- №7055 Екатеринбург — Кузино отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая;
- №7056 Кузино — Екатеринбург отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая;
- №7062 Нижний Тагил — Екатеринбург отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая;
- №7066 Нижний Тагил — Екатеринбург отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;
- №7067 Екатеринбург — Нижний Тагил отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая;
- №7071 Екатеринбург — Серов отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая;
- №7072 Серов — Екатеринбург отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая.
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