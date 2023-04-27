27 апреля 2023

В ХМАО шторм принес первые разрушения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
Сильный ветер в ХМАО обрывает провода и разрушает крыши Фото:

В ХМАО шторм, обещанный синоптиками, принес первые разрушения: в Нижневартовске ветер перевернул остановки, мусорные баки, сорвал крышу спорткомплекса в Излучинске. Очевидец сообщил агентству, что его едва не задело пролетающим профлистом.

«Во дворе все перевернуло, горку снесло. Пока домой с работы возвращался, едва не задело слетевшим с крыши профлистом», — рассказал житель ХМАО.

Директор управления ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков сообщил URA.RU, что спасатели патрулируют территорию города. «Бригады работают в режиме повышенной готовности: спасатели помогают убрать или зафиксировать слабо закрепленные конструкции, висящие провода, энергетики устраняют обрывы проводов, когда ветер стихнет — дорожные службы поставят остановки. Жителям рекомендуем по возможности оставаться дома, не находиться около слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, висящих проводов», — сказал Татаренков.

Шквальный ветер, по прогнозу, продлится до ночи 29 апреля. Но затем погода должна нормализоваться.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к концу недели ожидаются шторм и дождь со снегом. 28 апреля метеорологи прогнозировали ветер скоростью до 20 метров в секунду.

Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск.Происшествия»

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В ХМАО шторм, обещанный синоптиками, принес первые разрушения: в Нижневартовске ветер перевернул остановки, мусорные баки, сорвал крышу спорткомплекса в Излучинске. Очевидец сообщил агентству, что его едва не задело пролетающим профлистом. «Во дворе все перевернуло, горку снесло. Пока домой с работы возвращался, едва не задело слетевшим с крыши профлистом», — рассказал житель ХМАО. Директор управления ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков сообщил URA.RU, что спасатели патрулируют территорию города. «Бригады работают в режиме повышенной готовности: спасатели помогают убрать или зафиксировать слабо закрепленные конструкции, висящие провода, энергетики устраняют обрывы проводов, когда ветер стихнет — дорожные службы поставят остановки. Жителям рекомендуем по возможности оставаться дома, не находиться около слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, висящих проводов», — сказал Татаренков. Шквальный ветер, по прогнозу, продлится до ночи 29 апреля. Но затем погода должна нормализоваться. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к концу недели ожидаются шторм и дождь со снегом. 28 апреля метеорологи прогнозировали ветер скоростью до 20 метров в секунду. Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск.Происшествия»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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