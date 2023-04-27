В ХМАО шторм, обещанный синоптиками, принес первые разрушения: в Нижневартовске ветер перевернул остановки, мусорные баки, сорвал крышу спорткомплекса в Излучинске. Очевидец сообщил агентству, что его едва не задело пролетающим профлистом.
«Во дворе все перевернуло, горку снесло. Пока домой с работы возвращался, едва не задело слетевшим с крыши профлистом», — рассказал житель ХМАО.
Директор управления ГО и ЧС Нижневартовска Вадим Татаренков сообщил URA.RU, что спасатели патрулируют территорию города. «Бригады работают в режиме повышенной готовности: спасатели помогают убрать или зафиксировать слабо закрепленные конструкции, висящие провода, энергетики устраняют обрывы проводов, когда ветер стихнет — дорожные службы поставят остановки. Жителям рекомендуем по возможности оставаться дома, не находиться около слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, висящих проводов», — сказал Татаренков.
Шквальный ветер, по прогнозу, продлится до ночи 29 апреля. Но затем погода должна нормализоваться.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к концу недели ожидаются шторм и дождь со снегом. 28 апреля метеорологи прогнозировали ветер скоростью до 20 метров в секунду.
Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск.Происшествия»
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