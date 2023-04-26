В ХМАО к концу недели ожидаются шторм и дождь со снегом

27 апреля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

В ХМАО на выходных ожидается сильный ветер и дождь со снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО метеорологи прогнозируют 28 апреля ветер скоростью до 20 метров в секунду. Жители округа получили СМС-рассылку от Российского гидрометцентра. «В ХМАО 28 апреля ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с. Телефон экстренных служб: 112», — уточнили в сообщении. По данным с сайта окружного управления МЧС, порывы ветра до 15-20 м/с метеорологи прогнозируют и в субботу 29 апреля. Ветер начнет стихать ближе к воскресенью, но местами порывы до 15-15 м/с сохранятся. В Сургуте, Сургутском районе, Когалыме, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе, Лангепасе, Радужном, Покачах и Ханты-Мансийске обещают облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температуру в северных районах округа прогнозируют чуть выше нуля, в южной половине ХМАО местами она будет достигать от +12 до +14 градусов. Ранее URA.RU писало о прогнозах метеорологов на начало ледохода. По предварительным данным, вскрытие реки Оби в районе Нижневартовска пройдет 5 мая.

В ХМАО метеорологи прогнозируют 28 апреля ветер скоростью до 20 метров в секунду. Жители округа получили СМС-рассылку от Российского гидрометцентра. «В ХМАО 28 апреля ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с. Телефон экстренных служб: 112», — уточнили в сообщении. По данным с сайта окружного управления МЧС, порывы ветра до 15-20 м/с метеорологи прогнозируют и в субботу 29 апреля. Ветер начнет стихать ближе к воскресенью, но местами порывы до 15-15 м/с сохранятся. В Сургуте, Сургутском районе, Когалыме, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе, Лангепасе, Радужном, Покачах и Ханты-Мансийске обещают облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температуру в северных районах округа прогнозируют чуть выше нуля, в южной половине ХМАО местами она будет достигать от +12 до +14 градусов. Ранее URA.RU писало о прогнозах метеорологов на начало ледохода. По предварительным данным, вскрытие реки Оби в районе Нижневартовска пройдет 5 мая.