Актерам театра в Пермском крае угрожают после отмены спектакля о ситуации на Украине

28 апреля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Актеры театра заявили, что никогда не выступали против СВО и готовы сыграть спектакль о событиях на Украине Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Актеры театра в Чайковском (Пермский край) ответили на обвинения режиссера Александра Борисова по поводу нежелания играть спектакль «Смерти нет» по прозе писателя Захара Прилепина. Они заявили, что их решение покинуть театр никак не связано с постановкой о событиях на Украине. В письме, которое размещено на странице Чайковского театра драмы и комедии в соцсети «ВКонтакте», также сказано, что после случившегося актерам стали поступать угрозы. «Сейчас актерам поступают обвинения в „нетвойнизме“, в том, что они отказались играть в спектакле „Смерти нет“ и масса оскорблений и угроз. Версия событий, изложенная в СМИ со слов режиссера Александра Борисова, не соответствует действительности. Решение актеров покинуть театр не связано со спектаклем. Оно было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова А.Н. в ходе разбора совсем другого спектакля. А также из-за сложившейся в коллективе усилиями нездоровой атмосферы», — говорится в письме. Также актера заявили, что «никогда не высказывались против СВО» и готовы сыграть спектакль с другим режиссером. Предложение уволиться поступило Борисову в связи со сложившейся в коллективе обстановки. Поскольку права на спектакль принадлежат Борисову, сыграть его без согласия правообладателя, актеры не могут. В пресс-службе краевого правительства URA.RU сообщили, что к разрешению конфликта уже подключилась глава минкультуры Прикамья Алла Платонова. «По информации учредителя театра (администрация Чайковского), все не так, как поясняет уволенный руководитель. Вопрос совершенно не в тематике спектакля. Труппа готова играть данный спектакль, но с другим режиссером. Сейчас театр работает над тем, чтобы вернуть постановку в репертуар», — отметили в пресс-службе. Премьерный показ спектакля «Смерти нет» должен был состояться 5 мая. В его основу легли постановки о Великой отечественной войне и современной ситуации на Украине. Однако за несколько дней до премьеры выяснилось, что режиссер театра уволен. Борисов обвинил в случившемся часть трупы, которая, по его словам, не поддержала СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актеры театра в Чайковском (Пермский край) ответили на обвинения режиссера Александра Борисова по поводу нежелания играть спектакль «Смерти нет» по прозе писателя Захара Прилепина. Они заявили, что их решение покинуть театр никак не связано с постановкой о событиях на Украине. В письме, которое размещено на странице Чайковского театра драмы и комедии в соцсети «ВКонтакте», также сказано, что после случившегося актерам стали поступать угрозы. «Сейчас актерам поступают обвинения в „нетвойнизме“, в том, что они отказались играть в спектакле „Смерти нет“ и масса оскорблений и угроз. Версия событий, изложенная в СМИ со слов режиссера Александра Борисова, не соответствует действительности. Решение актеров покинуть театр не связано со спектаклем. Оно было принято после резких и нелицеприятных высказываний в адрес актеров со стороны Борисова А.Н. в ходе разбора совсем другого спектакля. А также из-за сложившейся в коллективе усилиями нездоровой атмосферы», — говорится в письме. Также актера заявили, что «никогда не высказывались против СВО» и готовы сыграть спектакль с другим режиссером. Предложение уволиться поступило Борисову в связи со сложившейся в коллективе обстановки. Поскольку права на спектакль принадлежат Борисову, сыграть его без согласия правообладателя, актеры не могут. В пресс-службе краевого правительства URA.RU сообщили, что к разрешению конфликта уже подключилась глава минкультуры Прикамья Алла Платонова. «По информации учредителя театра (администрация Чайковского), все не так, как поясняет уволенный руководитель. Вопрос совершенно не в тематике спектакля. Труппа готова играть данный спектакль, но с другим режиссером. Сейчас театр работает над тем, чтобы вернуть постановку в репертуар», — отметили в пресс-службе. Премьерный показ спектакля «Смерти нет» должен был состояться 5 мая. В его основу легли постановки о Великой отечественной войне и современной ситуации на Украине. Однако за несколько дней до премьеры выяснилось, что режиссер театра уволен. Борисов обвинил в случившемся часть трупы, которая, по его словам, не поддержала СВО.