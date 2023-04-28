Прибор пригодится солдатам, чтобы вовремя засечь приближение вражеского беспилотника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прибор для обнаружения вражеских дронов для участников специальной военной операции на Украине сделала компания MalahiTeam из Екатеринбурга. Если обнаружитель засекает поблизости беспилотник, то сигнализирует об этом. Разработку сейчас тестируют военные, поделился с URA.RU представитель компании Георгий Яцук.

«Раньше мы делали радиоприемники, но с началом спецоперации стало понятно, что есть потребность на обнаружители дронов. Встал вопрос о разработке портативных устройств, которые бы могли использовать отдельные взводы. Мы их сделали, и сейчас прибор тестируют на фронте», — поделился Яцук.

Разработчики ждут обратную связь от технических специалистов добровольческих батальонов, которым передали обнаружители. Параллельно с этим приборы точечно закупают отдельные участники СВО, кто слышал о разработке. Его стоимость — 20 тысяч рублей, есть и более дорогие аналоги, но они заточены именно под специалистов. Разработка же екатеринбуржцев проще в плане отображения информации, более оперативно дает сигнал и заточена под полевую эксплуатацию. Когда обнаружитель дронов засекает летательный объект, то подает сигнал — и звуковой, и световой.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Президент России Владимир Путин изначально обозначал ее цели, как демилитаризация и денацификация Украины.

Авторы проекта — Андрей Беляев и Георгий Яцук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обнаружитель дронов «Сокол» пригодится солдатам в полевых условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU