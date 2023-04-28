В Магнитогорске легковушка при столкновении перевернула УАЗ. Видео

28 апреля 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 28 апреля на перекрестке по проспекту Ленина легковушка врезалась в УАЗ «Хантер», из-за чего последний перевернулся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «ДТП произошло сегодня, 28 апреля, в районе дома 43 по проспекту Ленина. Предварительно водитель 1990 года рождения на автомобиле УАЗ „Хантер“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21124 под управлением водителя 2004 года рождения. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Информации по пострадавшим пока нет, она уточняется. На видео видно, что автомобиль «Хантер» перевернулся на бок из-за столкновения.

В Магнитогорске Челябинской области 28 апреля на перекрестке по проспекту Ленина легковушка врезалась в УАЗ «Хантер», из-за чего последний перевернулся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «ДТП произошло сегодня, 28 апреля, в районе дома 43 по проспекту Ленина. Предварительно водитель 1990 года рождения на автомобиле УАЗ „Хантер“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21124 под управлением водителя 2004 года рождения. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Информации по пострадавшим пока нет, она уточняется. На видео видно, что автомобиль «Хантер» перевернулся на бок из-за столкновения.