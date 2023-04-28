В Магнитогорске Челябинской области 28 апреля на перекрестке по проспекту Ленина легковушка врезалась в УАЗ «Хантер», из-за чего последний перевернулся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«ДТП произошло сегодня, 28 апреля, в районе дома 43 по проспекту Ленина. Предварительно водитель 1990 года рождения на автомобиле УАЗ „Хантер“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21124 под управлением водителя 2004 года рождения. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Информации по пострадавшим пока нет, она уточняется. На видео видно, что автомобиль «Хантер» перевернулся на бок из-за столкновения.
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