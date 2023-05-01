На будущем заводе начались пуско-наладочные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) за 26,5 млрд рублей возведут завод Careplant по производству цинка. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг», пуско-наладочные работы начнутся в первом полугодии 2024 года.

«Наша компания выступает оператором проекта по строительству цинкового электролизного завода Careplant. Плановая дата начала пуско-наладочных работ относится к первой половине 2024 года», — отметили на предприятии.

В настоящее время на площадке начали монтировать технику. Собирают и устанавливают сгустители, реакторы, крановое и печное оборудование. При закупках предпочтение отдают поставщикам из России и Китая.

При том, что основная часть оборудования поставлена заблаговременно, после введения санкций не пришлось значительно менять планы в поисках аналогов. Замена поставщика произошла не более, чем для 10% агрегатов. В апреле правительство РФ согласовало перечень поставок в рамках льгот по таможенным тарифам.

Новый завод появится на месте закрытого предприятия, основная часть зданий и сооружений которого теперь демонтирована. Для нужд Careplant используют существующие насосную станцию, открытый материальный склад, административно-бытовой корпус.

Инвестиции в проект составили 26,5 млрд рублей Скрин: пресс-служба ООО «Полиметинжиниринг»

Компания сохранила часть зданий прежнего предприятия и построила новые Скрин: пресс-служба ООО «Полиметинжиниринг»