01 мая 2023
30 апреля 2023

В Челябинской области построят новый цинковый завод. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на Челябинский цинковый завод. Челябинск, конвейер, рабочий, испарения, цинк, металлург, литейный цех
На будущем заводе начались пуско-наладочные работы Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) за 26,5 млрд рублей возведут завод Careplant по производству цинка. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг», пуско-наладочные работы начнутся в первом полугодии 2024 года.

«Наша компания выступает оператором проекта по строительству цинкового электролизного завода Careplant. Плановая дата начала пуско-наладочных работ относится к первой половине 2024 года», — отметили на предприятии.

В настоящее время на площадке начали монтировать технику. Собирают и устанавливают сгустители, реакторы, крановое и печное оборудование. При закупках предпочтение отдают поставщикам из России и Китая.

При том, что основная часть оборудования поставлена заблаговременно, после введения санкций не пришлось значительно менять планы в поисках аналогов. Замена поставщика произошла не более, чем для 10% агрегатов. В апреле правительство РФ согласовало перечень поставок в рамках льгот по таможенным тарифам.

Новый завод появится на месте закрытого предприятия, основная часть зданий и сооружений которого теперь демонтирована. Для нужд Careplant используют существующие насосную станцию, открытый материальный склад, административно-бытовой корпус.

Инвестиции в проект составили 26,5 млрд рублей
Инвестиции в проект составили 26,5 млрд рублей
Компания сохранила часть зданий прежнего предприятия и построила новые
Компания сохранила часть зданий прежнего предприятия и построила новые
В настоящее время экономисты завода изучают рынок будущего сбыта продукции
В настоящее время экономисты завода изучают рынок будущего сбыта продукции

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) за 26,5 млрд рублей возведут завод Careplant по производству цинка. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Полиметинжиниринг», пуско-наладочные работы начнутся в первом полугодии 2024 года. «Наша компания выступает оператором проекта по строительству цинкового электролизного завода Careplant. Плановая дата начала пуско-наладочных работ относится к первой половине 2024 года», — отметили на предприятии. В настоящее время на площадке начали монтировать технику. Собирают и устанавливают сгустители, реакторы, крановое и печное оборудование. При закупках предпочтение отдают поставщикам из России и Китая. При том, что основная часть оборудования поставлена заблаговременно, после введения санкций не пришлось значительно менять планы в поисках аналогов. Замена поставщика произошла не более, чем для 10% агрегатов. В апреле правительство РФ согласовало перечень поставок в рамках льгот по таможенным тарифам. Новый завод появится на месте закрытого предприятия, основная часть зданий и сооружений которого теперь демонтирована. Для нужд Careplant используют существующие насосную станцию, открытый материальный склад, административно-бытовой корпус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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