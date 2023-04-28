В Курганской области определяются с датой новых выборов

Довыборы в курганскую облдуму собираются провести 10 сентября. О планируемой дате URA.RU сообщили в Избирательной комиссии региона в ответ на редакционный запрос.
«Решение о назначении выборов должно быть принято с 1 по 11 июня. Его принимает курганская облдума Голосование должно состояться в единый день голосования 10 сентября», — говорится в сообщении избиркома. После официального опубликования о назначении выборов будет идти выдвижение кандидатов. Агитация начнется с 12 августа.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат облдумы Борис Чепурной досрочно сложил свои полномочия. Его лишили мандата на заседании регионального парламента 26 апреля. Чепурной был избран по одномандатному округу №10 (Альменевский, Сафакулевский, Щучанский округа). Из-за чего необходимо провести довыборы.
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