В Курганской области определяются с датой новых выборов

Довыборы в думу Курганской области планируют назначить на 10 сентября
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Конференция ЕР. Курган, голосование депутатов, выборы, урна для голосования, урна голосования, голосование единой россии
В Курганской области назначат довыборы в думу Фото:

Довыборы в курганскую облдуму собираются провести 10 сентября. О планируемой дате URA.RU сообщили в Избирательной комиссии региона в ответ на редакционный запрос.

«Решение о назначении выборов должно быть принято с 1 по 11 июня. Его принимает курганская облдума Голосование должно состояться в единый день голосования 10 сентября», — говорится в сообщении избиркома. После официального опубликования о назначении выборов будет идти выдвижение кандидатов. Агитация начнется с 12 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат облдумы Борис Чепурной досрочно сложил свои полномочия. Его лишили мандата на заседании регионального парламента 26 апреля. Чепурной был избран по одномандатному округу №10 (Альменевский, Сафакулевский, Щучанский округа). Из-за чего необходимо провести довыборы.

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Довыборы в курганскую облдуму собираются провести 10 сентября. О планируемой дате URA.RU сообщили в Избирательной комиссии региона в ответ на редакционный запрос. «Решение о назначении выборов должно быть принято с 1 по 11 июня. Его принимает курганская облдума Голосование должно состояться в единый день голосования 10 сентября», — говорится в сообщении избиркома. После официального опубликования о назначении выборов будет идти выдвижение кандидатов. Агитация начнется с 12 августа. Ранее URA.RU сообщало, что депутат облдумы Борис Чепурной досрочно сложил свои полномочия. Его лишили мандата на заседании регионального парламента 26 апреля. Чепурной был избран по одномандатному округу №10 (Альменевский, Сафакулевский, Щучанский округа). Из-за чего необходимо провести довыборы.
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