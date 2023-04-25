В Курганской области депутата лишили места в облдуме

Депутат не может ездить на заседания в центр Кургана из-за того, что находится в области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Борис Чепурной досрочно сложил свои полномочия. Решение о лишении его мандата было принято на заседании парламента 26 апреля, передает корреспондент URA.RU.

Мандатная комиссия Курганской облдумы рассмотрела заявление о лишении Чепурного места в думе. «Рекомендует считать досрочно прекращенными полномочиями депутата Курганской областной думы Бориса Чепурного. Просим поддержать», — озвучил на заседании председатель мандатной комиссии облдумы Владимир Алейников. Сообщается, что против отставки Чепурного проголовал один человек. Три депутата воздержались от голосования. Решение о лишении мандата поддержали 19 депутатов.

Депутаты на заседании отметили, что отставка связана с загруженностью на основной работе. Сам Чепурной на заседании отсутствовал. Как пояснил заместитель председателя облдумы Владимир Сажин, его нет по уважительной причине, которая на встрече не сообщалась.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что место Чепурного в думе может занять бизнесмен, руководитель предприятия «МобиДик» Александр Черняк. С ним уже провели предварительную беседу.