Города Нью-Йорк (ЛНР), Донецк, Белгород и Крым станут украинскими. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик, находящийся в зоне проведения спецоперации в рядах Вооруженных сил Украины.
«Нью-Йорк наш, Крым, Донецк и Белгород», — заявил Александр Усик на видеозаписи, опубликованной изданием Pravda.ru. На видео с Усиком появляется четверо его боевых товарищей. Также они выразили амбиции по поводу захвата Таганрога и Ростова.
Украина готовит масштабное контрнаступление на Россию. В США боятся, что удары украинской армии будут направлены вглубь России и вызовут опасную эскалацию конфликта.
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