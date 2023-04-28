Боксер Усик призвал захватить Крым и Белгород

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Фестиваль «Арт-Таврида», второй день. Республика Крым, Судак, крым, черное море, отдых, Судак
Украинский боксер Александр Усик призвал к захвату Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Города Нью-Йорк (ЛНР), Донецк, Белгород и Крым станут украинскими. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик, находящийся в зоне проведения спецоперации в рядах Вооруженных сил Украины.

«Нью-Йорк наш, Крым, Донецк и Белгород», — заявил Александр Усик на видеозаписи, опубликованной изданием Pravda.ru. На видео с Усиком появляется четверо его боевых товарищей. Также они выразили амбиции по поводу захвата Таганрога и Ростова.

Украина готовит масштабное контрнаступление на Россию. В США боятся, что удары украинской армии будут направлены вглубь России и вызовут опасную эскалацию конфликта.

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Города Нью-Йорк (ЛНР), Донецк, Белгород и Крым станут украинскими. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик, находящийся в зоне проведения спецоперации в рядах Вооруженных сил Украины. «Нью-Йорк наш, Крым, Донецк и Белгород», — заявил Александр Усик на видеозаписи, опубликованной изданием Pravda.ru. На видео с Усиком появляется четверо его боевых товарищей. Также они выразили амбиции по поводу захвата Таганрога и Ростова. Украина готовит масштабное контрнаступление на Россию. В США боятся, что удары украинской армии будут направлены вглубь России и вызовут опасную эскалацию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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