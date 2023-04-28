Боксер Усик призвал захватить Крым и Белгород 28 апреля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 + Украинский боксер Александр Усик призвал к захвату Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Города Нью-Йорк (ЛНР), Донецк, Белгород и Крым станут украинскими. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик, находящийся в зоне проведения спецоперации в рядах Вооруженных сил Украины. «Нью-Йорк наш, Крым, Донецк и Белгород», — заявил Александр Усик на видеозаписи, опубликованной изданием Pravda.ru. На видео с Усиком появляется четверо его боевых товарищей. Также они выразили амбиции по поводу захвата Таганрога и Ростова. Украина готовит масштабное контрнаступление на Россию. В США боятся, что удары украинской армии будут направлены вглубь России и вызовут опасную эскалацию конфликта. Города Нью-Йорк (ЛНР), Донецк, Белгород и Крым станут украинскими. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик, находящийся в зоне проведения спецоперации в рядах Вооруженных сил Украины. «Нью-Йорк наш, Крым, Донецк и Белгород», — заявил Александр Усик на видеозаписи, опубликованной изданием Pravda.ru. На видео с Усиком появляется четверо его боевых товарищей. Также они выразили амбиции по поводу захвата Таганрога и Ростова. Украина готовит масштабное контрнаступление на Россию. В США боятся, что удары украинской армии будут направлены вглубь России и вызовут опасную эскалацию конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям