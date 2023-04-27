Пермское ГУ МВД отчиталось о росте преступности в регионе

28 апреля 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

В Прикамье выросло количество совершенных грабежей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае выросло количество зарегистрированных преступлений. Это следует из отчета, опубликованного на сайте краевого управления МВД за период с января по март текущего года. «На территории Прикамья в отчетном периоде зарегистрировано 9925 преступлений. В структуре преступности 56% составляют преступления против собственности», — сказано в отчете ведомства. Отмечается, что каждое втрое преступление полицейским удалось раскрыть, а каждое одиннадцатое пресечь на стадии приготовления. По данным силовиков, в регионе значительно снизилось число изнасилований, но выросло число грабежей. Также изъято из незаконного оборота в 15 раз больше наркотических средств, чем в аналогичном периоде прошлого года (287 кг. против 19 кг. в прошлом году). В январе—марте 2022 года в Прикамье было зарегистрировано 9753 преступления, 4850 из них было раскрыто.

В Пермском крае выросло количество зарегистрированных преступлений. Это следует из отчета, опубликованного на сайте краевого управления МВД за период с января по март текущего года. «На территории Прикамья в отчетном периоде зарегистрировано 9925 преступлений. В структуре преступности 56% составляют преступления против собственности», — сказано в отчете ведомства. Отмечается, что каждое втрое преступление полицейским удалось раскрыть, а каждое одиннадцатое пресечь на стадии приготовления. По данным силовиков, в регионе значительно снизилось число изнасилований, но выросло число грабежей. Также изъято из незаконного оборота в 15 раз больше наркотических средств, чем в аналогичном периоде прошлого года (287 кг. против 19 кг. в прошлом году). В январе—марте 2022 года в Прикамье было зарегистрировано 9753 преступления, 4850 из них было раскрыто.