27 апреля 2023

Пермское ГУ МВД отчиталось о росте преступности в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг на Тверской улице. Москва, протестующие, митинг, автозаки, задержание
В Прикамье выросло количество совершенных грабежей Фото:

В Пермском крае выросло количество зарегистрированных преступлений. Это следует из отчета, опубликованного на сайте краевого управления МВД за период с января по март текущего года.

«На территории Прикамья в отчетном периоде зарегистрировано 9925 преступлений. В структуре преступности 56% составляют преступления против собственности», — сказано в отчете ведомства. Отмечается, что каждое втрое преступление полицейским удалось раскрыть, а каждое одиннадцатое пресечь на стадии приготовления.

По данным силовиков, в регионе значительно снизилось число изнасилований, но выросло число грабежей. Также изъято из незаконного оборота в 15 раз больше наркотических средств, чем в аналогичном периоде прошлого года (287 кг. против 19 кг. в прошлом году). В январе—марте 2022 года в Прикамье было зарегистрировано 9753 преступления, 4850 из них было раскрыто.

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В Пермском крае выросло количество зарегистрированных преступлений. Это следует из отчета, опубликованного на сайте краевого управления МВД за период с января по март текущего года. «На территории Прикамья в отчетном периоде зарегистрировано 9925 преступлений. В структуре преступности 56% составляют преступления против собственности», — сказано в отчете ведомства. Отмечается, что каждое втрое преступление полицейским удалось раскрыть, а каждое одиннадцатое пресечь на стадии приготовления. По данным силовиков, в регионе значительно снизилось число изнасилований, но выросло число грабежей. Также изъято из незаконного оборота в 15 раз больше наркотических средств, чем в аналогичном периоде прошлого года (287 кг. против 19 кг. в прошлом году). В январе—марте 2022 года в Прикамье было зарегистрировано 9753 преступления, 4850 из них было раскрыто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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