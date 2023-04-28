Путин и Эрдоган договорились о платежной системе для россиян в Турции

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган пришли к договоренности о создании новой системы оплаты для туристов из России. Центральные банки обеих стран пришли к компромиссным решениям.
«Достигнута договоренность о новой системе оплаты для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — сообщило турецкое издание Sabah. Ожидается, что новая система заработает к туристическому сезону.
Ранее сообщалось, что в дружественных России странах начнут появляться терминалы для приема карт платежной системы «Мир». Затем турецкие отели начали принимать карты этой платежной системы. Также сообщается, что турецкие отели стали снижать цены из-за того, что в России на них упал спрос. Среднее падение составило около 30%, передает RT.
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