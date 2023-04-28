Путин и Эрдоган договорились о платежной системе для россиян в Турции

28 апреля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган пришли к совместному решению по системе оплаты для туристов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган пришли к договоренности о создании новой системы оплаты для туристов из России. Центральные банки обеих стран пришли к компромиссным решениям. «Достигнута договоренность о новой системе оплаты для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — сообщило турецкое издание Sabah. Ожидается, что новая система заработает к туристическому сезону. Ранее сообщалось, что в дружественных России странах начнут появляться терминалы для приема карт платежной системы «Мир». Затем турецкие отели начали принимать карты этой платежной системы. Также сообщается, что турецкие отели стали снижать цены из-за того, что в России на них упал спрос. Среднее падение составило около 30%, передает RT.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган пришли к договоренности о создании новой системы оплаты для туристов из России. Центральные банки обеих стран пришли к компромиссным решениям. «Достигнута договоренность о новой системе оплаты для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — сообщило турецкое издание Sabah. Ожидается, что новая система заработает к туристическому сезону. Ранее сообщалось, что в дружественных России странах начнут появляться терминалы для приема карт платежной системы «Мир». Затем турецкие отели начали принимать карты этой платежной системы. Также сообщается, что турецкие отели стали снижать цены из-за того, что в России на них упал спрос. Среднее падение составило около 30%, передает RT.