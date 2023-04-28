Путин и Эрдоган договорились о платежной системе для россиян в Турции

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган пришли к совместному решению по системе оплаты для туристов Фото:

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган пришли к договоренности о создании новой системы оплаты для туристов из России. Центральные банки обеих стран пришли к компромиссным решениям.

«Достигнута договоренность о новой системе оплаты для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — сообщило турецкое издание Sabah. Ожидается, что новая система заработает к туристическому сезону.

Ранее сообщалось, что в дружественных России странах начнут появляться терминалы для приема карт платежной системы «Мир». Затем турецкие отели начали принимать карты этой платежной системы. Также сообщается, что турецкие отели стали снижать цены из-за того, что в России на них упал спрос. Среднее падение составило около 30%, передает RT.

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган пришли к договоренности о создании новой системы оплаты для туристов из России. Центральные банки обеих стран пришли к компромиссным решениям. «Достигнута договоренность о новой системе оплаты для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — сообщило турецкое издание Sabah. Ожидается, что новая система заработает к туристическому сезону. Ранее сообщалось, что в дружественных России странах начнут появляться терминалы для приема карт платежной системы «Мир». Затем турецкие отели начали принимать карты этой платежной системы. Также сообщается, что турецкие отели стали снижать цены из-за того, что в России на них упал спрос. Среднее падение составило около 30%, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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