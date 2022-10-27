В дружественных для РФ странах появятся терминалы для приема карт «Мир»

28 октября 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Российские банки планируют установить терминалы для карт «Мир» за границей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Два российских банка рассматривают возможность установки POS-терминалов для приема карт «Мир» в дружественных для России странах. На данный момент в планах Турция и ОАЭ, сообщает РБК со ссылкой на источник в банковской сфере. При этом названия кредитных организаций пока не раскрываются. «Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных ТСП (торгово-сервисных предприятий)», — рассказал изданию один из собеседников. Второй пояснил, что в первую очередь его банк установит платежные терминалы в туристических местах: отелях, крупных магазинах. Один из источников отметил, что уже сейчас банки могут тестировать проведение таких транзакций. Эксперты уточняют, что схема с установкой POS-терминалов за рубежом достаточно уникальная в части обслуживания банковских карт и что ее можно сравнить с инфраструктурой, созданной китайскими провайдерами платежных решений. Пример — Alipay, развивающие платежную сеть в популярных у китайских туристов местах. По мнению специалистов, драйверы развития POS-терминальной сети российских банков — это возможность допзаработка и решение политических задач. Ранее США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Это связано с началом спецоперации России спецоперации на Украине. URA.RU сообщало, что Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир».

Два российских банка рассматривают возможность установки POS-терминалов для приема карт «Мир» в дружественных для России странах. На данный момент в планах Турция и ОАЭ, сообщает РБК со ссылкой на источник в банковской сфере. При этом названия кредитных организаций пока не раскрываются. «Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных ТСП (торгово-сервисных предприятий)», — рассказал изданию один из собеседников. Второй пояснил, что в первую очередь его банк установит платежные терминалы в туристических местах: отелях, крупных магазинах. Один из источников отметил, что уже сейчас банки могут тестировать проведение таких транзакций. Эксперты уточняют, что схема с установкой POS-терминалов за рубежом достаточно уникальная в части обслуживания банковских карт и что ее можно сравнить с инфраструктурой, созданной китайскими провайдерами платежных решений. Пример — Alipay, развивающие платежную сеть в популярных у китайских туристов местах. По мнению специалистов, драйверы развития POS-терминальной сети российских банков — это возможность допзаработка и решение политических задач. Ранее США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Это связано с началом спецоперации России спецоперации на Украине. URA.RU сообщало, что Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир».