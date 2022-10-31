31 октября 2022

Турецкие отели начали принимать «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, сбербанк, банкомат, банковская карта, платежная система мир, банковские операции, кредитная карта, получение денег, кредитка
Туристы говорят, что успешно пользуются «Миром» в Турции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Пять отелей в Турции подключили платежные сервисы для приема российских карт «Мир». Банки зафиксировали успешные трансакции, но общее количество платежей по картам «Мир» в октябре за границей резко снизилось.

«Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах. В частности, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема „Мира“ банком Ziraat подключили российскую систему Sigma, которая успешно работает с нашими картами», — пишут «Известия».

Расплатиться картой «Мир» также можно в Papillon Belvil и трех отелях сети Nirvana. Сами туристы подтверждают, что успешно пользуются картой «Мир» в Турции. Эксперты считают, что турецкие банки смогли отключить от «Мира» лишь часть терминалов.

США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Это связано с началом спецоперации России спецоперации на Украине. URA.RU сообщало, что Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир».

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Пять отелей в Турции подключили платежные сервисы для приема российских карт «Мир». Банки зафиксировали успешные трансакции, но общее количество платежей по картам «Мир» в октябре за границей резко снизилось. «Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах. В частности, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема „Мира“ банком Ziraat подключили российскую систему Sigma, которая успешно работает с нашими картами», — пишут «Известия». Расплатиться картой «Мир» также можно в Papillon Belvil и трех отелях сети Nirvana. Сами туристы подтверждают, что успешно пользуются картой «Мир» в Турции. Эксперты считают, что турецкие банки смогли отключить от «Мира» лишь часть терминалов. США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Это связано с началом спецоперации России спецоперации на Украине. URA.RU сообщало, что Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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