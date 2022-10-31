Турецкие отели начали принимать «Мир» 01 ноября 2022 в 02:29 Размер текста - 17 + Туристы говорят, что успешно пользуются «Миром» в Турции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пять отелей в Турции подключили платежные сервисы для приема российских карт «Мир». Банки зафиксировали успешные трансакции, но общее количество платежей по картам «Мир» в октябре за границей резко снизилось. «Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах. В частности, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема „Мира“ банком Ziraat подключили российскую систему Sigma, которая успешно работает с нашими картами», — пишут «Известия». Расплатиться картой «Мир» также можно в Papillon Belvil и трех отелях сети Nirvana. Сами туристы подтверждают, что успешно пользуются картой «Мир» в Турции. Эксперты считают, что турецкие банки смогли отключить от «Мира» лишь часть терминалов. США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Это связано с началом спецоперации России спецоперации на Украине. URA.RU сообщало, что Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир». Пять отелей в Турции подключили платежные сервисы для приема российских карт «Мир». Банки зафиксировали успешные трансакции, но общее количество платежей по картам «Мир» в октябре за границей резко снизилось. «Успешную оплату по нацкартам в октябре подтвердили в пяти гостиницах. В частности, в Papillon Zeugma Relaxury после прекращения приема „Мира“ банком Ziraat подключили российскую систему Sigma, которая успешно работает с нашими картами», — пишут «Известия». Расплатиться картой «Мир» также можно в Papillon Belvil и трех отелях сети Nirvana. Сами туристы подтверждают, что успешно пользуются картой «Мир» в Турции. Эксперты считают, что турецкие банки смогли отключить от «Мира» лишь часть терминалов. США намеревались ввести санкции против платежной системы «Мир». Это связано с началом спецоперации России спецоперации на Украине. URA.RU сообщало, что Россия и Турция ведут переговоры по поводу использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской платежной системе «Мир». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям