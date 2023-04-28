Аналитики Moneyplace заявили о снижении цен на товары для шашлыков перед майскими праздниками

29 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Россияне стали чаще покупать одноразовые мангалы, сообщили в Moneyplace Фото: Александр Мамаев © URA.RU Цены на товары для приготовления шашлыков снизились при росте спроса. Об этом говорят данные аналитиков аналитики маркетплейсов Moneyplace, которые есть в распоряжении URA.RU. «Средний чек по категориям товаров для шашлыка снижается на Wildberries. На Ozon в некоторых категориях есть повышение среднего чека, а по некоторым товарам средний чек снижается. С марта 2023 год по апрель 2023 на маркетплейсе Wildberries средний чек на товары для шашлыка максимально снизился в категории „Мангалы“ и „Принадлежности для мангалов“ (-36%). На Ozon самое высокое снижение среднего чека замечено в категории „Мангалы“ (-10% от марта к апрелю 2023 г). А повысился средний чек более всего в категории „Жидкости для розжига“ (+42% к апрелю)», — Moneyplace. По данным аналитиков, с начала 2023 года спрос на данные товары активно растет. «При сравнении объема продаж за первые 14 дней марта и апреля 2023 года во всех категориях товаров для приготовления шашлыка можно отметить значительный рост. На маркетплейсе Wildberries самый высокий рост оборота отмечен в категориях „Мангалы“ (+152% в апреле) и „Решетка для гриля“ (+103%). На Ozon максимальный рост оборота с марта 2023 по апрель 2023 года показывают категории „Жидкости для розжига“ (+235% к апрелю) и „Очаги и дровницы для костра“ (+114%)», — говорится в исследовании. В беседе с URA.RU глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов объяснил эту тенденцию тем, что россияне стали отдавать предпочтение товарам одноразового пользования и высокой конкуренцией среди продавцов. «Мы видим тенденцию к покупкам товаров для шашлыка с низким чеком. Покупатели отдают преимущество дешевым товарам для организации отдыха на природе, а селлеры стараются поставить товары с низким чеком из эконом сегмента, например, одноразовые мангалы. Если раньше покупали товары для отдыха, подразумевая долгосрочную перспективу, то сейчас больше одноразовым товарам для подобного досуга. Кроме того, появляются новые селлеры, которые демпингуют и стараются выиграть конкуренцию. В результате с января по апрель чек на товары для приготовления шашлыка снижается», — сказал Роман Мосолов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на товары для приготовления шашлыков снизились при росте спроса. Об этом говорят данные аналитиков аналитики маркетплейсов Moneyplace, которые есть в распоряжении URA.RU. «Средний чек по категориям товаров для шашлыка снижается на Wildberries. На Ozon в некоторых категориях есть повышение среднего чека, а по некоторым товарам средний чек снижается. С марта 2023 год по апрель 2023 на маркетплейсе Wildberries средний чек на товары для шашлыка максимально снизился в категории „Мангалы“ и „Принадлежности для мангалов“ (-36%). На Ozon самое высокое снижение среднего чека замечено в категории „Мангалы“ (-10% от марта к апрелю 2023 г). А повысился средний чек более всего в категории „Жидкости для розжига“ (+42% к апрелю)», — Moneyplace. По данным аналитиков, с начала 2023 года спрос на данные товары активно растет. «При сравнении объема продаж за первые 14 дней марта и апреля 2023 года во всех категориях товаров для приготовления шашлыка можно отметить значительный рост. На маркетплейсе Wildberries самый высокий рост оборота отмечен в категориях „Мангалы“ (+152% в апреле) и „Решетка для гриля“ (+103%). На Ozon максимальный рост оборота с марта 2023 по апрель 2023 года показывают категории „Жидкости для розжига“ (+235% к апрелю) и „Очаги и дровницы для костра“ (+114%)», — говорится в исследовании. В беседе с URA.RU глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов объяснил эту тенденцию тем, что россияне стали отдавать предпочтение товарам одноразового пользования и высокой конкуренцией среди продавцов. «Мы видим тенденцию к покупкам товаров для шашлыка с низким чеком. Покупатели отдают преимущество дешевым товарам для организации отдыха на природе, а селлеры стараются поставить товары с низким чеком из эконом сегмента, например, одноразовые мангалы. Если раньше покупали товары для отдыха, подразумевая долгосрочную перспективу, то сейчас больше одноразовым товарам для подобного досуга. Кроме того, появляются новые селлеры, которые демпингуют и стараются выиграть конкуренцию. В результате с января по апрель чек на товары для приготовления шашлыка снижается», — сказал Роман Мосолов.