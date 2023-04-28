В МЧС сообщили о ситуации с пожарами в Курганской области. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в Курганской области Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области пожарные за сутки потушили 14 очагов пожаров, и рассказали, в каких округах осуществляют контроль за возгораниями. Данные URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

«В настоящее время из 25 пожаров, зарегистрированных в Курганской области за текущие сутки, 14 ликвидированы», — рассказали в ГУ МЧС. Угрозы населенным пунктам нет.

Авиация МЧС помогает тушить пожары в Варгашинском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах. Здесь на горящие участки сбросили более 440 тонн воды. Пожарные называют обстановку контролируемой.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области пожарные за сутки потушили 14 очагов пожаров, и рассказали, в каких округах осуществляют контроль за возгораниями. Данные URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. «В настоящее время из 25 пожаров, зарегистрированных в Курганской области за текущие сутки, 14 ликвидированы», — рассказали в ГУ МЧС. Угрозы населенным пунктам нет. Авиация МЧС помогает тушить пожары в Варгашинском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах. Здесь на горящие участки сбросили более 440 тонн воды. Пожарные называют обстановку контролируемой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...