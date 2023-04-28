В МЧС рассказали о ситуации с пожарами в Курганской области
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Курганской области пожарные за сутки потушили 14 очагов пожаров, и рассказали, в каких округах осуществляют контроль за возгораниями. Данные URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.
«В настоящее время из 25 пожаров, зарегистрированных в Курганской области за текущие сутки, 14 ликвидированы», — рассказали в ГУ МЧС. Угрозы населенным пунктам нет.
Авиация МЧС помогает тушить пожары в Варгашинском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах. Здесь на горящие участки сбросили более 440 тонн воды. Пожарные называют обстановку контролируемой.
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