Курганцы сообщили о поджигателях травы вдоль железной дороги. Видео

28 апреля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Курганцы рассказали о поджогах, снятых из окна вагона поезда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курганцы сообщили о поджигателях травы вдоль железной дороги. Видео, на котором засняли возможных поджигателей, прислали URA.RU читатели сайта. «Получили видео, на котором путешествующие в поезде засняли поджигателя травы вдоль железной дороги», — рассказал источник. Действие происходит, предположительно, возле путей на территории Курганской области. На кадрах люди в поезде увидели горящую траву рядом с путями и засняли мужчину, который мог ее поджечь. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к представителям Южно-Уральской железной дороги. В компании рассказали, что подобные факты всегда фиксируются машинистами. Они передают сведения диспетчерам о нахождении на путях посторонних лиц или предметов. «Данные сведения затем поступают в уполномоченные органы для реагирования и выяснения обстоятельств. Информацию о зафиксированных случаях незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта можно уточнить в правоохранительных органах», — уточнили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рядом с железной дорогой горят дома. О пожаре возле железнодорожной станции Юрахлы сообщил губернатор Шумков.

Курганцы сообщили о поджигателях травы вдоль железной дороги. Видео, на котором засняли возможных поджигателей, прислали URA.RU читатели сайта. «Получили видео, на котором путешествующие в поезде засняли поджигателя травы вдоль железной дороги», — рассказал источник. Действие происходит, предположительно, возле путей на территории Курганской области. На кадрах люди в поезде увидели горящую траву рядом с путями и засняли мужчину, который мог ее поджечь. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к представителям Южно-Уральской железной дороги. В компании рассказали, что подобные факты всегда фиксируются машинистами. Они передают сведения диспетчерам о нахождении на путях посторонних лиц или предметов. «Данные сведения затем поступают в уполномоченные органы для реагирования и выяснения обстоятельств. Информацию о зафиксированных случаях незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта можно уточнить в правоохранительных органах», — уточнили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рядом с железной дорогой горят дома. О пожаре возле железнодорожной станции Юрахлы сообщил губернатор Шумков.