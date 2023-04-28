Курганцы сообщили о поджигателях травы вдоль железной дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские железные дороги. РЖД. Пермь, купейный вагон, ржд, поезд, пассажирский вагон
Курганцы рассказали о поджогах, снятых из окна вагона поезда Фото:

Курганцы сообщили о поджигателях травы вдоль железной дороги. Видео, на котором засняли возможных поджигателей, прислали URA.RU читатели сайта.

«Получили видео, на котором путешествующие в поезде засняли поджигателя травы вдоль железной дороги», — рассказал источник. Действие происходит, предположительно, возле путей на территории Курганской области.

На кадрах люди в поезде увидели горящую траву рядом с путями и засняли мужчину, который мог ее поджечь. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к представителям Южно-Уральской железной дороги.

В компании рассказали, что подобные факты всегда фиксируются машинистами. Они передают сведения диспетчерам о нахождении на путях посторонних лиц или предметов. «Данные сведения затем поступают в уполномоченные органы для реагирования и выяснения обстоятельств. Информацию о зафиксированных случаях незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта можно уточнить в правоохранительных органах», — уточнили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рядом с железной дорогой горят дома. О пожаре возле железнодорожной станции Юрахлы сообщил губернатор Шумков.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганцы сообщили о поджигателях травы вдоль железной дороги. Видео, на котором засняли возможных поджигателей, прислали URA.RU читатели сайта. «Получили видео, на котором путешествующие в поезде засняли поджигателя травы вдоль железной дороги», — рассказал источник. Действие происходит, предположительно, возле путей на территории Курганской области. На кадрах люди в поезде увидели горящую траву рядом с путями и засняли мужчину, который мог ее поджечь. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к представителям Южно-Уральской железной дороги. В компании рассказали, что подобные факты всегда фиксируются машинистами. Они передают сведения диспетчерам о нахождении на путях посторонних лиц или предметов. «Данные сведения затем поступают в уполномоченные органы для реагирования и выяснения обстоятельств. Информацию о зафиксированных случаях незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта можно уточнить в правоохранительных органах», — уточнили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рядом с железной дорогой горят дома. О пожаре возле железнодорожной станции Юрахлы сообщил губернатор Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...