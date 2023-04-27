В Курганской области рядом с железной дорогой горят дома

В Курганской области на станции Юрахлы Варгашинского округа рядом с железной дорогой горят дома. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.
«По информации от начальника штаба — руководителя управления МЧС, идет возгорание нескольких домов на станции Юрахлы. Снова станция, как и Логоушка и Утяк. Снова железная дорога, как в Керамзитном. Направляем туда имеющиеся силы и средства», — написал Шумков. Также он отметил, что обратился из-за пожаров в Южно-Уральское управление РЖД и потребовал принять меры по обеспечению порядка и безопасности.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идут масштабные пожары. Сообщалось, что из-за возгорания вблизи железной дороги на станции Логоушка местных жителей эвакуировали во временные пункты размещения. Позже в пресс-службе ЮУЖД заявили, что пожары не повлияли на движение поездов.
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