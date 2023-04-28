Чего ждать от выборов президента в Турции 2023: прогнозы, кандидаты

28 апреля 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Эрдоган уступает свои позиции Кемалю Кылычдароглу согласно результатам опроса Фото: Официальный сайт Президента России В Турции 14 мая состоятся президентские выборы. URA.RU приводит главную информацию о кандидатах и прогнозах события. Как будут проходить президентские выборы в Турции Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Согласно действующему в Турции законодательству, один и тот же человек не может руководить страной более двух сроков в целом. Победитель определяется по абсолютному большинству. Если никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, то начинается второй раунд. В нем победителем становится кандидат, набравший больше всего голосов. В феврале в Турции прошла серия землетрясений. Страна понесла большие денежные убытки. Однако нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал переносить голосование на более поздний срок. Своим указом он поставил его на 14 мая. Изначально оно было запланировано на 18 число. Второй тур голосования назначен на 28 мая. Кандидаты на пост президента Турции На президентские выборы в Турции зарегистрировано четыре кандидата. Среди них нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган. Согласно апрельскому опросу Motto и Bulgu Research, который приводит газета Duvar , Кемаль Кылычдароглу опережает Эрдогана. В газете отметили, что политик сможет стать президентом только в случае второго тура голосования. Как изменится курс Турции после победы оппозиции В случае победы на выборах лидера турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу могут заморозиться совместные проекты с Россией. Этот политик больше нацелен на США в отличие от нынешнего президента, отметил в разговоре с «Федеральным агентством новостей» политолог Сергей Саблин. Однако сам Кылычдароглу заявил, что не будет менять политический курс в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что главной задачей своего президентства ставит урегулирование конфликта на Украине. В случае победы кандидатов от других партий политический курс Турции не сильно изменится. Во время интервью они отмечают продолжение развития экономических и политических отношений с Россией. Ухудшение здоровья Эрдогана Новость по теме Что известно о состоянии здоровья Эрдогана В конце апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу. Из-за этого интервью пришлось остановить. К тому же была отменена его предвыборная компания. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у президента легкая простуда. В феврале 2023 года ему исполнилось 69 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Турции 14 мая состоятся президентские выборы. URA.RU приводит главную информацию о кандидатах и прогнозах события. Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Согласно действующему в Турции законодательству, один и тот же человек не может руководить страной более двух сроков в целом. Победитель определяется по абсолютному большинству. Если никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, то начинается второй раунд. В нем победителем становится кандидат, набравший больше всего голосов. На президентские выборы в Турции зарегистрировано четыре кандидата. Среди них нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган. Согласно апрельскому опросу Motto и Bulgu Research, который приводит газета Duvar, Кемаль Кылычдароглу опережает Эрдогана. В газете отметили, что политик сможет стать президентом только в случае второго тура голосования. В случае победы на выборах лидера турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу могут заморозиться совместные проекты с Россией. Этот политик больше нацелен на США в отличие от нынешнего президента, отметил в разговоре с «Федеральным агентством новостей» политолог Сергей Саблин. Однако сам Кылычдароглу заявил, что не будет менять политический курс в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что главной задачей своего президентства ставит урегулирование конфликта на Украине. В случае победы кандидатов от других партий политический курс Турции не сильно изменится. Во время интервью они отмечают продолжение развития экономических и политических отношений с Россией. В конце апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу. Из-за этого интервью пришлось остановить. К тому же была отменена его предвыборная компания. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у президента легкая простуда. В феврале 2023 года ему исполнилось 69 лет.