Кандидат в президенты Турции увидел светлые перспективы в отношениях с Россией

20 марта 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года Фото: Официальный сайт Президента России Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что отношения с Россией будут укрепляться еще больше. По его мнению, страны не должны вмешиваться в личные дела друг друга. Об этом политик заявил в интервью порталу Medya Günlü?ü. «Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», — заявил Кылычдароглу турецкому порталу . Политик также добавил, что в интересах стран поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. По его словам, Россия является для Турции важным соседом. «С таким пониманием смотрю на турецко-российские отношения и придаю большое значение долгосрочному, стабильному взаимопониманию, основанному на непериодической и последовательной политике в отношениях с Россией», — добавил кандидат в президенты. Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. Как ранее писало URA.RU, это событие определит дальнейший ход развития событий в спецоперации на Украине.

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что отношения с Россией будут укрепляться еще больше. По его мнению, страны не должны вмешиваться в личные дела друг друга. Об этом политик заявил в интервью порталу Medya Günlü?ü. «Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», — заявил Кылычдароглу турецкому порталу. Политик также добавил, что в интересах стран поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. По его словам, Россия является для Турции важным соседом. «С таким пониманием смотрю на турецко-российские отношения и придаю большое значение долгосрочному, стабильному взаимопониманию, основанному на непериодической и последовательной политике в отношениях с Россией», — добавил кандидат в президенты. Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. Как ранее писало URA.RU, это событие определит дальнейший ход развития событий в спецоперации на Украине.