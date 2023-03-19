19 марта 2023

Кандидат в президенты Турции увидел светлые перспективы в отношениях с Россией

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Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года Фото:

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что отношения с Россией будут укрепляться еще больше. По его мнению, страны не должны вмешиваться в личные дела друг друга. Об этом политик заявил в интервью порталу Medya Günlü?ü.

«Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», — заявил Кылычдароглу турецкому порталу.

Политик также добавил, что в интересах стран поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. По его словам, Россия является для Турции важным соседом. «С таким пониманием смотрю на турецко-российские отношения и придаю большое значение долгосрочному, стабильному взаимопониманию, основанному на непериодической и последовательной политике в отношениях с Россией», — добавил кандидат в президенты.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. Как ранее писало URA.RU, это событие определит дальнейший ход развития событий в спецоперации на Украине.

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Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что отношения с Россией будут укрепляться еще больше. По его мнению, страны не должны вмешиваться в личные дела друг друга. Об этом политик заявил в интервью порталу Medya Günlü?ü. «Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», — заявил Кылычдароглу турецкому порталу. Политик также добавил, что в интересах стран поддерживать отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. По его словам, Россия является для Турции важным соседом. «С таким пониманием смотрю на турецко-российские отношения и придаю большое значение долгосрочному, стабильному взаимопониманию, основанному на непериодической и последовательной политике в отношениях с Россией», — добавил кандидат в президенты. Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. Как ранее писало URA.RU, это событие определит дальнейший ход развития событий в спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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