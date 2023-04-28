28 апреля 2023

В Свердловской области мотоциклист погиб после столкновения с «Газелью»

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, мотоцикл, харлей девидсон
ДТП произошло в результате выезда мотоцикла на встречку Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) около 20 часов произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате столкновения с «Газелью» мотоциклист погиб. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«На улице Ленина, 255 водитель мотоцикла „Хонда“, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной „Газель“. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, пассажир мотоцикла госпитализирован с диагнозом перелом бедра, обширная гематома лба и открытый перелом правой кисти», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В Госавтоинспекции напомнили владельцам мотоциклов о необходимости соблюдать бдительность на дорогах. «Автомобилисты отвыкли за зиму от присутствия байкеров на дорогах региона и еще не адаптировались к новым обстоятельствам движения. Мотоциклистам стоит быть особенно бдительными и помнить, что мотоцикл не оснащен средствами пассивной и активной безопасности, а также надежной защитой», — добавили инспекторы.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) около 20 часов произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате столкновения с «Газелью» мотоциклист погиб. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На улице Ленина, 255 водитель мотоцикла „Хонда“, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной „Газель“. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, пассажир мотоцикла госпитализирован с диагнозом перелом бедра, обширная гематома лба и открытый перелом правой кисти», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. В Госавтоинспекции напомнили владельцам мотоциклов о необходимости соблюдать бдительность на дорогах. «Автомобилисты отвыкли за зиму от присутствия байкеров на дорогах региона и еще не адаптировались к новым обстоятельствам движения. Мотоциклистам стоит быть особенно бдительными и помнить, что мотоцикл не оснащен средствами пассивной и активной безопасности, а также надежной защитой», — добавили инспекторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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