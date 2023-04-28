В Свердловской области мотоциклист погиб после столкновения с «Газелью»

28 апреля 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в результате выезда мотоцикла на встречку Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) около 20 часов произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате столкновения с «Газелью» мотоциклист погиб. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На улице Ленина, 255 водитель мотоцикла „Хонда“, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной „Газель“. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, пассажир мотоцикла госпитализирован с диагнозом перелом бедра, обширная гематома лба и открытый перелом правой кисти», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. В Госавтоинспекции напомнили владельцам мотоциклов о необходимости соблюдать бдительность на дорогах. «Автомобилисты отвыкли за зиму от присутствия байкеров на дорогах региона и еще не адаптировались к новым обстоятельствам движения. Мотоциклистам стоит быть особенно бдительными и помнить, что мотоцикл не оснащен средствами пассивной и активной безопасности, а также надежной защитой», — добавили инспекторы.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) около 20 часов произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате столкновения с «Газелью» мотоциклист погиб. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На улице Ленина, 255 водитель мотоцикла „Хонда“, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной „Газель“. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, пассажир мотоцикла госпитализирован с диагнозом перелом бедра, обширная гематома лба и открытый перелом правой кисти», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. В Госавтоинспекции напомнили владельцам мотоциклов о необходимости соблюдать бдительность на дорогах. «Автомобилисты отвыкли за зиму от присутствия байкеров на дорогах региона и еще не адаптировались к новым обстоятельствам движения. Мотоциклистам стоит быть особенно бдительными и помнить, что мотоцикл не оснащен средствами пассивной и активной безопасности, а также надежной защитой», — добавили инспекторы.