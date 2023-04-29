Экс-посол Индии Шривастава: НАТО ведет мир к концу света

29 апреля 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Политика НАТО грозит миру ядерной войной, заявил Нирадж Кумар Шривастава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политика НАТО по расширению альянса ведет мир к ядерной войне и, как следствие, концу света. Об этом заявил бывший посол Индии Нирадж Кумар Шривастава. Он пояснил, что НАТО должна брать в расчет предупреждения России о применении ядерного оружия. «Россия не раз сигнализировала, что может применить ядерное оружие, если столкнется с реальной угрозой. Такая война может означать конец света. Это должно дать пищу для размышлений новым претендентам на членство в НАТО: приводит ли зонтик НАТО к повышению или снижению их безопасности», — написал Шривастава в своей статье для The Tribune. Он добавил, что включение Финляндии в НАТО может вызвать реакцию России по противодействию альянсу. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что мир движется к ядерной войне. Его слова приводит телеканал 360.

Политика НАТО по расширению альянса ведет мир к ядерной войне и, как следствие, концу света. Об этом заявил бывший посол Индии Нирадж Кумар Шривастава. Он пояснил, что НАТО должна брать в расчет предупреждения России о применении ядерного оружия. «Россия не раз сигнализировала, что может применить ядерное оружие, если столкнется с реальной угрозой. Такая война может означать конец света. Это должно дать пищу для размышлений новым претендентам на членство в НАТО: приводит ли зонтик НАТО к повышению или снижению их безопасности», — написал Шривастава в своей статье для The Tribune. Он добавил, что включение Финляндии в НАТО может вызвать реакцию России по противодействию альянсу. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что мир движется к ядерной войне. Его слова приводит телеканал 360.