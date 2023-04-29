Экс-посол Индии Шривастава: НАТО ведет мир к концу света

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Политика НАТО грозит миру ядерной войной, заявил Нирадж Кумар Шривастава Фото:

Политика НАТО по расширению альянса ведет мир к ядерной войне и, как следствие, концу света. Об этом заявил бывший посол Индии Нирадж Кумар Шривастава. Он пояснил, что НАТО должна брать в расчет предупреждения России о применении ядерного оружия.

«Россия не раз сигнализировала, что может применить ядерное оружие, если столкнется с реальной угрозой. Такая война может означать конец света. Это должно дать пищу для размышлений новым претендентам на членство в НАТО: приводит ли зонтик НАТО к повышению или снижению их безопасности», — написал Шривастава в своей статье для The Tribune. Он добавил, что включение Финляндии в НАТО может вызвать реакцию России по противодействию альянсу.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что мир движется к ядерной войне. Его слова приводит телеканал 360.

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Политика НАТО по расширению альянса ведет мир к ядерной войне и, как следствие, концу света. Об этом заявил бывший посол Индии Нирадж Кумар Шривастава. Он пояснил, что НАТО должна брать в расчет предупреждения России о применении ядерного оружия. «Россия не раз сигнализировала, что может применить ядерное оружие, если столкнется с реальной угрозой. Такая война может означать конец света. Это должно дать пищу для размышлений новым претендентам на членство в НАТО: приводит ли зонтик НАТО к повышению или снижению их безопасности», — написал Шривастава в своей статье для The Tribune. Он добавил, что включение Финляндии в НАТО может вызвать реакцию России по противодействию альянсу. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что мир движется к ядерной войне. Его слова приводит телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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