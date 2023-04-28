Спасатели справились с пожаром в эвакуированном курганском поселке

Спасателям удалось полностью потушить пожар в эвакуированном поселке Юрахлы (Курганская область). Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в поселке Юрахлы Курганской области полностью ликвидирован», — пояснили в ведомстве, передает ТАСС. По данным спасателей, в поселке начали гореть хозпостройки на площади 800 квадратных метров. В населенный пункт направили вертолет МИ-8 и пожарный поезд для борьбы с огнем. Местных жителей эвакуировали сотрудники курганского МЧС.
Ранее сообщалось, что из 25 пожаров, зарегистрированных в регионе, за сутки (28 апреля) ликвидировали 14. Авиация МЧС помогает тушить пожары в Варгашинском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах.
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