В Турции предложили признать новые регионы России

Турецкий политик Перинчек: нужно открыто признать новые регионы России

29 апреля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Референдумы в Донбассе проходили в сентябре 2022 года Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Необходимо официально и открыто признать, что Донбасс, Запорожье, Херсонская область и республика Крым входят в состав России. С таким предложением выступил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек на Всемирной онлайн-конференции по многополярности. «Крым — это территория Российской Федерации. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области — это также часть Российской Федерации. Эти факты должны быть признаны официально и открыто», — сказал он во время трансляции на YouTube . Политик также заявил, что США действуют деструктивно в некоторых регионах. А Москва и Анкара принимают меры по снижению такого влияния Вашингтона. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херонская области стали частью РФ в сентябре 2022 года, также по итогам референдумов. Однако страны Европы и США не признали их итогов.

Необходимо официально и открыто признать, что Донбасс, Запорожье, Херсонская область и республика Крым входят в состав России. С таким предложением выступил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек на Всемирной онлайн-конференции по многополярности. «Крым — это территория Российской Федерации. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области — это также часть Российской Федерации. Эти факты должны быть признаны официально и открыто», — сказал он во время трансляции на YouTube. Политик также заявил, что США действуют деструктивно в некоторых регионах. А Москва и Анкара принимают меры по снижению такого влияния Вашингтона. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херонская области стали частью РФ в сентябре 2022 года, также по итогам референдумов. Однако страны Европы и США не признали их итогов.