В Турции предложили признать новые регионы России

Турецкий политик Перинчек: нужно открыто признать новые регионы России
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Референдум о вхождении в Донецкой Народной Республики в состав России в Донецке. Донецк, ДНР, референдум, донецк, выборы, выездное голосование
Референдумы в Донбассе проходили в сентябре 2022 года Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Необходимо официально и открыто признать, что Донбасс, Запорожье, Херсонская область и республика Крым входят в состав России. С таким предложением выступил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

«Крым — это территория Российской Федерации. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области — это также часть Российской Федерации. Эти факты должны быть признаны официально и открыто», — сказал он во время трансляции на YouTube.

Политик также заявил, что США действуют деструктивно в некоторых регионах. А Москва и Анкара принимают меры по снижению такого влияния Вашингтона.

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херонская области стали частью РФ в сентябре 2022 года, также по итогам референдумов. Однако страны Европы и США не признали их итогов.

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Необходимо официально и открыто признать, что Донбасс, Запорожье, Херсонская область и республика Крым входят в состав России. С таким предложением выступил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек на Всемирной онлайн-конференции по многополярности. «Крым — это территория Российской Федерации. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области — это также часть Российской Федерации. Эти факты должны быть признаны официально и открыто», — сказал он во время трансляции на YouTube. Политик также заявил, что США действуют деструктивно в некоторых регионах. А Москва и Анкара принимают меры по снижению такого влияния Вашингтона. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херонская области стали частью РФ в сентябре 2022 года, также по итогам референдумов. Однако страны Европы и США не признали их итогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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