Необходимо официально и открыто признать, что Донбасс, Запорожье, Херсонская область и республика Крым входят в состав России. С таким предложением выступил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.
«Крым — это территория Российской Федерации. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области — это также часть Российской Федерации. Эти факты должны быть признаны официально и открыто», — сказал он во время трансляции на
Политик также заявил, что США действуют деструктивно в некоторых регионах. А Москва и Анкара принимают меры по снижению такого влияния Вашингтона.
Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херонская области стали частью РФ в сентябре 2022 года, также по итогам референдумов. Однако страны Европы и США не признали их итогов.
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