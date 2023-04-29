Умер ведущий программы «Фазенда»

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Сергей Колесников, Сергей Колесников
Сергей Колесников участвовал в сьемках фильма «Крепкий орешек-5» Фото:

Ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался на 69 году жизни. Об этом сообщил сын ведущего.

«Умер актер Сергей Колесников», — передает слова сына актера телеканал «Звезда». Ведущий программы «Фазенда» ушел из жизни в возрасте 68 лет. Помимо участия в программе «Фазенда» Колесников известен ролью бизнесмена Чагарина в фильме «Крепкий орешек-5».

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Ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался на 69 году жизни. Об этом сообщил сын ведущего. «Умер актер Сергей Колесников», — передает слова сына актера телеканал «Звезда». Ведущий программы «Фазенда» ушел из жизни в возрасте 68 лет. Помимо участия в программе «Фазенда» Колесников известен ролью бизнесмена Чагарина в фильме «Крепкий орешек-5».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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