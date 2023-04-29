Умер ведущий программы «Фазенда»

Сергей Колесников участвовал в сьемках фильма «Крепкий орешек-5»
Ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался на 69 году жизни. Об этом сообщил сын ведущего.
«Умер актер Сергей Колесников», — передает слова сына актера телеканал «Звезда». Ведущий программы «Фазенда» ушел из жизни в возрасте 68 лет. Помимо участия в программе «Фазенда» Колесников известен ролью бизнесмена Чагарина в фильме «Крепкий орешек-5».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!