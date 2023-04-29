Медведев разозлился на Зеленского, анонсировавшего атаку на Крым

Медведев призвал не игнорировать любые заявления Зеленского

29 апреля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Все слова Владимира Зеленского — манифест для получения поддержки, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский делает все для того, чтобы западные «хозяева» видели «боевые качества» своего «пса». Так заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на планы Зеленского захватить Крым во время контрнаступления ВСУ. Также он назвал его слова «бредовыми выступлениями», но призвал не недооценивать их. Новость по теме Yle: Зеленский анонсировал наступление на Крым «Киевский пес продолжает заходиться лаем. Слюна течет по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он добавил, что не нужно недооценивать даже самые бредовые выступления Зеленского. По словам политика, все слова украинского лидера о планах Украины — манифест для получения новой поддержки от спонсоров. Ранее Зеленский подтвердил, что ВСУ собираются захватывать Крым по время контрнаступления. По его словам, успех операции зависит от поставок со стороны Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский делает все для того, чтобы западные «хозяева» видели «боевые качества» своего «пса». Так заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на планы Зеленского захватить Крым во время контрнаступления ВСУ. Также он назвал его слова «бредовыми выступлениями», но призвал не недооценивать их. «Киевский пес продолжает заходиться лаем. Слюна течет по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что не нужно недооценивать даже самые бредовые выступления Зеленского. По словам политика, все слова украинского лидера о планах Украины — манифест для получения новой поддержки от спонсоров. Ранее Зеленский подтвердил, что ВСУ собираются захватывать Крым по время контрнаступления. По его словам, успех операции зависит от поставок со стороны Запада.