Главный терапевт Пермского края раскрыла рецепт полезного шашлыка

Терапевт минздрава Пермского края Корягина: шашлык с овощами полезен для здоровья

29 апреля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Пермский терапевт рассказала о полезном шашлыке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Готовить любимый россиянами шашлык нужно правильно, а есть мясо с шампуров обязательно с овощами. Тогда блюдо не нанесет вреда здоровью, говорит главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «Употреблять блюдо следует с овощами, так как в них содержатся элементы, нейтрализующие канцерогенное действие мяса. Шашлык лучше готовить из мяса птицы, при этом жарить его не на очень высоких температурах. Так блюдо не навредит здоровью», — рассказывает доктор медицинских наук в соцсетях. По словам Корягиной, сначала с мяса нужно срезать весь жир, а потом замариновать. Нельзя добавлять к нему кетчуп и майонез промышленного производства, которые содержат трансжиры. Если вы любите шашлык из красного мяса, то имейте в виду, что свинину необходимо хорошо прожарить, а вот говядину можно есть и с кровью. Важно не перебарщивать с количеством шашлыка. «Формула идеального праздничного ужина — до 200 граммов белкового продукта плюс 200 граммов овощного гарнира», — говорит Корягина. А красного мяса можно безопасно съесть не больше 100 граммов. Пожилым, людям с высоким холестерином и болезнями сердца лучше отдать предпочтение рыбе.

Готовить любимый россиянами шашлык нужно правильно, а есть мясо с шампуров обязательно с овощами. Тогда блюдо не нанесет вреда здоровью, говорит главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «Употреблять блюдо следует с овощами, так как в них содержатся элементы, нейтрализующие канцерогенное действие мяса. Шашлык лучше готовить из мяса птицы, при этом жарить его не на очень высоких температурах. Так блюдо не навредит здоровью», — рассказывает доктор медицинских наук в соцсетях. По словам Корягиной, сначала с мяса нужно срезать весь жир, а потом замариновать. Нельзя добавлять к нему кетчуп и майонез промышленного производства, которые содержат трансжиры. Если вы любите шашлык из красного мяса, то имейте в виду, что свинину необходимо хорошо прожарить, а вот говядину можно есть и с кровью. Важно не перебарщивать с количеством шашлыка. «Формула идеального праздничного ужина — до 200 граммов белкового продукта плюс 200 граммов овощного гарнира», — говорит Корягина. А красного мяса можно безопасно съесть не больше 100 граммов. Пожилым, людям с высоким холестерином и болезнями сердца лучше отдать предпочтение рыбе.