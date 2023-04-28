28 апреля 2023

Главный терапевт Пермского края раскрыла рецепт полезного шашлыка

Терапевт минздрава Пермского края Корягина: шашлык с овощами полезен для здоровья
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День города. Курган , шашлык, день города
Пермский терапевт рассказала о полезном шашлыке Фото:

Готовить любимый россиянами шашлык нужно правильно, а есть мясо с шампуров обязательно с овощами. Тогда блюдо не нанесет вреда здоровью, говорит главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина.

«Употреблять блюдо следует с овощами, так как в них содержатся элементы, нейтрализующие канцерогенное действие мяса. Шашлык лучше готовить из мяса птицы, при этом жарить его не на очень высоких температурах. Так блюдо не навредит здоровью», — рассказывает доктор медицинских наук в соцсетях.

По словам Корягиной, сначала с мяса нужно срезать весь жир, а потом замариновать. Нельзя добавлять к нему кетчуп и майонез промышленного производства, которые содержат трансжиры. Если вы любите шашлык из красного мяса, то имейте в виду, что свинину необходимо хорошо прожарить, а вот говядину можно есть и с кровью.

Важно не перебарщивать с количеством шашлыка. «Формула идеального праздничного ужина — до 200 граммов белкового продукта плюс 200 граммов овощного гарнира», — говорит Корягина. А красного мяса можно безопасно съесть не больше 100 граммов. Пожилым, людям с высоким холестерином и болезнями сердца лучше отдать предпочтение рыбе.

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Готовить любимый россиянами шашлык нужно правильно, а есть мясо с шампуров обязательно с овощами. Тогда блюдо не нанесет вреда здоровью, говорит главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «Употреблять блюдо следует с овощами, так как в них содержатся элементы, нейтрализующие канцерогенное действие мяса. Шашлык лучше готовить из мяса птицы, при этом жарить его не на очень высоких температурах. Так блюдо не навредит здоровью», — рассказывает доктор медицинских наук в соцсетях. По словам Корягиной, сначала с мяса нужно срезать весь жир, а потом замариновать. Нельзя добавлять к нему кетчуп и майонез промышленного производства, которые содержат трансжиры. Если вы любите шашлык из красного мяса, то имейте в виду, что свинину необходимо хорошо прожарить, а вот говядину можно есть и с кровью. Важно не перебарщивать с количеством шашлыка. «Формула идеального праздничного ужина — до 200 граммов белкового продукта плюс 200 граммов овощного гарнира», — говорит Корягина. А красного мяса можно безопасно съесть не больше 100 граммов. Пожилым, людям с высоким холестерином и болезнями сердца лучше отдать предпочтение рыбе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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