Ремонт трамвайных путей в Челябинске перенесли на лето

29 апреля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Начало ремонта путей перенесли с мая на июнь Фото: Илья Московец © URA.RU Начало ремонта трамвайных путей в Металлургическом районе Челябинска перенесено с 1 мая на 15 июня. Об этом сообщается в telegram-канале организатора перевозок Челябинской области. «Перенесли срок начала проведения работ с 1 мая на 15 июня. Пока закупаются и доставляются необходимые для ремонта материалы, трамваи работают в обычном режиме», — говорится в сообщении организатора перевозок. Трамвайные пути будут ремонтироваться на Шоссе Металлургов от улицы Черкасской до улицы Монтажников. На этот период будет закрыто движение трамваев от кольца на Першино до улицы Монтажников. Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Челябинска движение трамваев будет ограничено до 15 мая. Там проводят капитальный ремонт трамвайных путей.

Начало ремонта трамвайных путей в Металлургическом районе Челябинска перенесено с 1 мая на 15 июня. Об этом сообщается в telegram-канале организатора перевозок Челябинской области. «Перенесли срок начала проведения работ с 1 мая на 15 июня. Пока закупаются и доставляются необходимые для ремонта материалы, трамваи работают в обычном режиме», — говорится в сообщении организатора перевозок. Трамвайные пути будут ремонтироваться на Шоссе Металлургов от улицы Черкасской до улицы Монтажников. На этот период будет закрыто движение трамваев от кольца на Першино до улицы Монтажников. Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Челябинска движение трамваев будет ограничено до 15 мая. Там проводят капитальный ремонт трамвайных путей.