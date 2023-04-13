В Ленинском районе Челябинска ограничат движение трамваев

В Челябинске с 15 апреля по 15 мая ограничат движение по улице Машиностроителей на участке от улицы Масленникова до Новороссийской, также закроют движение трамваев от кольца «ул. Харлова» до кольца «ул. Чистопольская» с 22 часов 14 апреля до 6 часов 17 апреля. Причина — ремонт трамвайных путей, сообщается на сайте.
«В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 15 апреля по 15 мая будет ограничено движение автотранспорта по улице Машиностроителей на участке от улицы Масленникова до Новороссийской, а также закрыто движение трамваев от кольца „ул. Харлова“ до кольца „ул. Чистопольская“ с 22 часов 14 апреля до 6 часов 17 апреля. Трамвай №18 будет следовать по маршруту ЧМК — ул. Горького — ул. Харлова, трамвай №18 — ул. Чичерина — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — ул. Харлова», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами 18, 81, 483, троллейбусом 25. Мэрия просит учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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