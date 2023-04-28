«Новые люди» подтвердили сделку с мэрией и УГМК на выборах в Екатеринбурге

Для Сергея Козлова это будет первая политическая кампания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Новые люди» подтвердили статус промэрской площадки на предстоящих выборах в гордуму Екатеринбурга. Первое место в общегородском партсписке занял юрист Сергей Козлов (ГК «Априори»), которого называют близким к «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). По одной из версий, с НЛ Козлова свел мэр Алексей Орлов, в марте встречавшийся с лидером реготделения партии, депутатом заксо Рантом Агаджаняном.

Вторую — полупроходную — позицию отдали малоизвестному бизнесмену, майору МВД в отставке Ивану Герасимову (сеть спортивных школ «Рекорд»), передает корреспондент URA.RU с партконференции. Она проходит в Hyatt Regency.

Серьезно конкурировать с кандидатами-одномандатниками, согласованными губернатором Евгением Куйвашевым, «Новые люди» не будут — на это указывают первые озвученные фамилии: Михаил Осинцев, Альберт Мустафин, Александр Терещенко. По каким округам они пойдут, пока не определено. Неожиданно — прямо на сцене — Агаджанян предложил выдвинуться и ведущему Ярославу Бородину, личному конферансье Орлова (на общественных началах), давно сотрудничающему с НЛ.

О том, что список «Новых людей» возглавит Сергей Козлов, URA.RU сообщило в середине апреля. В разговоре с корреспондентом он тогда отмечал, что принял решение самостоятельно, не консультируясь с кем-либо из власти.

Формат участия в выборах Ярослава Бородина (справа) еще не определен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU