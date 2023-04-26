Интрига олигарха против мэра Екатеринбурга провалилась: Куйвашев указал, какой будет новая власть

Губернатор согласовал список кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга

26 апреля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев (слева) почти не изменил список, сданный Алексеем Орловым Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») и доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев не смогли продавить свои предложения по кандидатам-одномандатникам на выборы в гордуму Екатеринбурга. Из списка фамилий, который стал известен URA.RU, следует, что Куйвашев внес только одно изменение в список, который ранее ему подавал мэр Алексей Орлов. По округу №20, где администрация видела депутата Алексея Мещерякова (команда Алексея Вихарева), поддержан депутат Владимир Стругов из фракции Кочеткова. Как писало URA.RU, Мещеряков перешел в округ №7, который освободится после самоотвода Виктора Тестова. Кандидаты Кочеткова поддержаны также в округах №12 (депутат Виталий Чачин) и №18 (спикер думы Игорь Володин). При этом известно, что бизнесмен озвучивал более 20 фамилий. Их как раз продвигал Хазеев. Именно ему в начале апреля Куйвашев поручил сформировать новый список одномандатников — реагируя на то, что список Орлова не учитывает интересы Кочеткова, владеющего самой большой фракцией в думе, и потому грозит большим скандалом. В последующие недели Хазеев и губернатор пытались убедить крупный бизнес отозвать своих кандидатов. Но миллиардеры отказались, поскольку уже обо всем договорились с Орловым — еще когда у него были такие полномочия. Куйвашев с их доводами согласился — чтобы не нарушать внутриэлитный баланс. По слухам, список еще может поменяться — например, говорят, что из гонки выбывает Фуфаров Инфографика URA.RU В результате «контрольного пакета» не будет ни у кого. РМК на праймериз «Единой России» представят кандидата (Владислав Овчинников и Алексей Шестаков), «Синару» — один (Анна Гурарий), «Ренову» — два (Михаил Матвеев и Станислав Киселев). А глава «Сима-ленда» Андрей Симановский поддержит сотрудника службы безопасности «Газпрома» Сергея Павленко. УГМК ведет в думу Дмитрия Старожилова и Алексея Смирнова, еще двое могут пройти по партспискам — бывший вице-премьер области Илья Бондарев и юрист Сергей Козлов («Новые люди»). Депутат Алексей Вихарев, который сам пойдет по округу №19, помимо Мещерякова, поддерживает Михаила Вечкензина и Александра Колесникова. Еще один его соратник — депутат Дмитрий Николаев — может возглавить партсписок ЛДПР. Во фракцию Орлова могут войти девять одномандатников — депутаты Владимир Крицкий (ЛСР), Павел Пустозеров (ГУДСР), Елена Бондаренко, Дмитрий Сергин, Артур Зиганшин, Татьяна Вяткина, Александра Журавлева, Владилен Фуфаров и Виктор Сомиков. В случае с последним интересно то, что ему, по предварительным данным, не придется переходить из КПРФ в «Единую Россию». А Фуфаров, по слухам, в последний момент вообще отказался участвовать. Один из источников агентства утверждает, что список, хоть его накануне их озвучил своим подчиненным вице-мэр Сергей Плахотин, не является окончательным — ведь до праймериз ЕР еще около месяца. «Наверняка будут изменения: Хазеев и Кочетков рассчитывают на повторные переговоры», — анонсировал источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») и доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев не смогли продавить свои предложения по кандидатам-одномандатникам на выборы в гордуму Екатеринбурга. Из списка фамилий, который стал известен URA.RU, следует, что Куйвашев внес только одно изменение в список, который ранее ему подавал мэр Алексей Орлов. По округу №20, где администрация видела депутата Алексея Мещерякова (команда Алексея Вихарева), поддержан депутат Владимир Стругов из фракции Кочеткова. Как писало URA.RU, Мещеряков перешел в округ №7, который освободится после самоотвода Виктора Тестова. Кандидаты Кочеткова поддержаны также в округах №12 (депутат Виталий Чачин) и №18 (спикер думы Игорь Володин). При этом известно, что бизнесмен озвучивал более 20 фамилий. Их как раз продвигал Хазеев. Именно ему в начале апреля Куйвашев поручил сформировать новый список одномандатников — реагируя на то, что список Орлова не учитывает интересы Кочеткова, владеющего самой большой фракцией в думе, и потому грозит большим скандалом. В последующие недели Хазеев и губернатор пытались убедить крупный бизнес отозвать своих кандидатов. Но миллиардеры отказались, поскольку уже обо всем договорились с Орловым — еще когда у него были такие полномочия. Куйвашев с их доводами согласился — чтобы не нарушать внутриэлитный баланс. В результате «контрольного пакета» не будет ни у кого. РМК на праймериз «Единой России» представят кандидата (Владислав Овчинников и Алексей Шестаков), «Синару» — один (Анна Гурарий), «Ренову» — два (Михаил Матвеев и Станислав Киселев). А глава «Сима-ленда» Андрей Симановский поддержит сотрудника службы безопасности «Газпрома» Сергея Павленко. УГМК ведет в думу Дмитрия Старожилова и Алексея Смирнова, еще двое могут пройти по партспискам — бывший вице-премьер области Илья Бондарев и юрист Сергей Козлов («Новые люди»). Депутат Алексей Вихарев, который сам пойдет по округу №19, помимо Мещерякова, поддерживает Михаила Вечкензина и Александра Колесникова. Еще один его соратник — депутат Дмитрий Николаев — может возглавить партсписок ЛДПР. Во фракцию Орлова могут войти девять одномандатников — депутаты Владимир Крицкий (ЛСР), Павел Пустозеров (ГУДСР), Елена Бондаренко, Дмитрий Сергин, Артур Зиганшин, Татьяна Вяткина, Александра Журавлева, Владилен Фуфаров и Виктор Сомиков. В случае с последним интересно то, что ему, по предварительным данным, не придется переходить из КПРФ в «Единую Россию». А Фуфаров, по слухам, в последний момент вообще отказался участвовать. Один из источников агентства утверждает, что список, хоть его накануне их озвучил своим подчиненным вице-мэр Сергей Плахотин, не является окончательным — ведь до праймериз ЕР еще около месяца. «Наверняка будут изменения: Хазеев и Кочетков рассчитывают на повторные переговоры», — анонсировал источник.