У мэра Екатеринбурга появился новый союзник в борьбе за гордуму

Список оппозиции на выборах возглавит юрист УГМК — на фоне слухов про Тунгусова и Козицына

17 апреля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов хочет сформировать подконтрольную ему гордуму, в начале апреля губернатор оспорил этот план Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Новые люди» станут площадкой для продвижения в новую гордуму Екатеринбурга промэрских кандидатов. На это указывает то, что список партии на выборах возглавит Сергей Козлов (ГК «Априори»), близкий к УГМК. По одной из версий, Орлов и свел представителей холдинга с «Новыми людьми»: ему важно провести по партспискам максимальное количество лояльных кандидатов. Особенно после того, как стало известно, что резиденция губернатора поддержит пул одномандатников Виталия Кочеткова («Мотив»). Об участии Козлова в выборах URA.RU рассказал источник в горадминистрации. Орлов встречался с лидером местной ячейки «Новых людей», депутатом заксо Рантом Агаджаняном еще в начале марта. «Звучали разные фамилии [потенциальных кандидатов] — не только Козлова. Как я понимаю, решили остановиться именно на нем», — поделился собеседник. Другой информированный источник уточнил, что выдвижение Козлова еще может сорваться и что с Орловым оно не обсуждалось. У «Новых людей» пока нет фракции в гордуме Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Агаджанян подтвердил корреспонденту, что Козлов возглавит список НЛ. А сам юрист отметил, что поход во власть — исключительно его решение. «Я за „Новыми людьми“ какое-то время наблюдал, мне нравятся идеи, которые они продвигают на федеральном уровне. С учетом нашего участия в разработке нормативных документов и льгот для бизнеса — торговых, деловых центров — мы часто контактировали и совпали по ряду задач, ценностей и целей», — объяснил Козлов. Его ГК «Априори» сопровождает УГМК по ряду проектов — в том числе девелоперских. При этом Козлов заявил, что, хоть его и ассоциируют с УГМК, это не основной заказчик. «Мы также работаем с „Синарой“, „Ростехнологиями“ и другими представителями крупного бизнеса на Урале. Нас, таким образом, можно связать с кем угодно», — добавил Козлов. Второй и третий номера в списке «Новых людей» пока не известны. Говорят, Ринат Хазеев ранее указывал губернатору на обилие в списке Орлова людей от УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участие Козлова интересно тем, что происходит на фоне кулуарных обвинений в адрес Орлова, выдвинутых доверенным политтехнологом губернатора Евгения Куйвашева Ринатом Хазеевым. Убеждая шефа, что мэрию надо отстранить от кампаний в одномандатных округах, Хазеев якобы указал: список кандидатов сформирован Орловым в интересах опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова и бывшего гендиректора УГМК Андрея Козицына. В списке Орлова действительно есть несколько действующих депутатов, шедших в 2018-м при поддержке Тунгусова и его старой городской команды, отстраненной по итогам тех выборов. А в пользу версии про Козицына могла сыграть близость к УГМК самого Орлова и его зама по политике Сергея Плахотина (оба дружили с экс-директором по общим вопросам Владимиром Белоглазовым). В «сером доме» с аргументацией Хазеева категорически не согласны. Но Куйвашев в итоге отстранил Орлова от формирования списка кандидатов-одномандатников. Мэр будет отвечать за результат списка «Единой России», который сам и возглавит. А Хазеевым будет сформирован новый список кандидатов-одномандатников, в котором учтут интересы Кочеткова («Мотив»). Его большую фракцию в думе Орлов изначально хотел сократить, а ориентированного на Кочеткова спикера думы Игоря Володина — сместить. При этом не ожидается, что список Орлова — по большей части сбалансированный — изменится как-то серьезно. Однако на итоговом раскладе в думе в разрезе «Орлов-Кочетков» решение губернатора может отразиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Новые люди» станут площадкой для продвижения в новую гордуму Екатеринбурга промэрских кандидатов. На это указывает то, что список партии на выборах возглавит Сергей Козлов (ГК «Априори»), близкий к УГМК. По одной из версий, Орлов и свел представителей холдинга с «Новыми людьми»: ему важно провести по партспискам максимальное количество лояльных кандидатов. Особенно после того, как стало известно, что резиденция губернатора поддержит пул одномандатников Виталия Кочеткова («Мотив»). Об участии Козлова в выборах URA.RU рассказал источник в горадминистрации. Орлов встречался с лидером местной ячейки «Новых людей», депутатом заксо Рантом Агаджаняном еще в начале марта. «Звучали разные фамилии [потенциальных кандидатов] — не только Козлова. Как я понимаю, решили остановиться именно на нем», — поделился собеседник. Другой информированный источник уточнил, что выдвижение Козлова еще может сорваться и что с Орловым оно не обсуждалось. Агаджанян подтвердил корреспонденту, что Козлов возглавит список НЛ. А сам юрист отметил, что поход во власть — исключительно его решение. «Я за „Новыми людьми“ какое-то время наблюдал, мне нравятся идеи, которые они продвигают на федеральном уровне. С учетом нашего участия в разработке нормативных документов и льгот для бизнеса — торговых, деловых центров — мы часто контактировали и совпали по ряду задач, ценностей и целей», — объяснил Козлов. Его ГК «Априори» сопровождает УГМК по ряду проектов — в том числе девелоперских. При этом Козлов заявил, что, хоть его и ассоциируют с УГМК, это не основной заказчик. «Мы также работаем с „Синарой“, „Ростехнологиями“ и другими представителями крупного бизнеса на Урале. Нас, таким образом, можно связать с кем угодно», — добавил Козлов. Второй и третий номера в списке «Новых людей» пока не известны. Участие Козлова интересно тем, что происходит на фоне кулуарных обвинений в адрес Орлова, выдвинутых доверенным политтехнологом губернатора Евгения Куйвашева Ринатом Хазеевым. Убеждая шефа, что мэрию надо отстранить от кампаний в одномандатных округах, Хазеев якобы указал: список кандидатов сформирован Орловым в интересах опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова и бывшего гендиректора УГМК Андрея Козицына. В списке Орлова действительно есть несколько действующих депутатов, шедших в 2018-м при поддержке Тунгусова и его старой городской команды, отстраненной по итогам тех выборов. А в пользу версии про Козицына могла сыграть близость к УГМК самого Орлова и его зама по политике Сергея Плахотина (оба дружили с экс-директором по общим вопросам Владимиром Белоглазовым). В «сером доме» с аргументацией Хазеева категорически не согласны. Но Куйвашев в итоге отстранил Орлова от формирования списка кандидатов-одномандатников. Мэр будет отвечать за результат списка «Единой России», который сам и возглавит. А Хазеевым будет сформирован новый список кандидатов-одномандатников, в котором учтут интересы Кочеткова («Мотив»). Его большую фракцию в думе Орлов изначально хотел сократить, а ориентированного на Кочеткова спикера думы Игоря Володина — сместить. При этом не ожидается, что список Орлова — по большей части сбалансированный — изменится как-то серьезно. Однако на итоговом раскладе в думе в разрезе «Орлов-Кочетков» решение губернатора может отразиться.