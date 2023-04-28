28 апреля 2023

Власти Кургана выполнили просьбу горожан

Мэрия Кургана направила деньги на ремонт пожарных гидрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, пожар, пожарный гидрант
Мэрия Кургана нашла средства для ремонта пожарных гидрантов Фото:

Мэрия Кургана направила финансовые средства на восстановление пожарных гидрантов. Заказчиком работ выступил департамент финансов и имущества городской администрации. Информация опубликована на сайте госзакупок. На неисправные гидранты ранее жаловались жители Заозерного района.

«На ремонт пяти пожарных гидрантов в Кургане направлено 324 тысячи 960 рублей (начальная цена контракта). Работы по восстановлению гидрантов запланировано завершить к 15 декабря», — указано в техдокументации тендера.

Заявки на электронные торги принимаются до 12 мая. В ходе ремонта гидрантов подрядчик должен будет качественно очистить колодцы и провести ревизию задвижек.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на якобы неисправные пожарные гидранты в Заозерном микрорайоне. «У гидрантов сорван шток, что делать если будет пожар?» — беспокоились горожане.

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Мэрия Кургана направила финансовые средства на восстановление пожарных гидрантов. Заказчиком работ выступил департамент финансов и имущества городской администрации. Информация опубликована на сайте госзакупок. На неисправные гидранты ранее жаловались жители Заозерного района. «На ремонт пяти пожарных гидрантов в Кургане направлено 324 тысячи 960 рублей (начальная цена контракта). Работы по восстановлению гидрантов запланировано завершить к 15 декабря», — указано в техдокументации тендера. Заявки на электронные торги принимаются до 12 мая. В ходе ремонта гидрантов подрядчик должен будет качественно очистить колодцы и провести ревизию задвижек. Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на якобы неисправные пожарные гидранты в Заозерном микрорайоне. «У гидрантов сорван шток, что делать если будет пожар?» — беспокоились горожане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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