Власти Кургана выполнили просьбу горожан

Мэрия Кургана направила финансовые средства на восстановление пожарных гидрантов. Заказчиком работ выступил департамент финансов и имущества городской администрации. Информация опубликована на сайте госзакупок. На неисправные гидранты ранее жаловались жители Заозерного района.
«На ремонт пяти пожарных гидрантов в Кургане направлено 324 тысячи 960 рублей (начальная цена контракта). Работы по восстановлению гидрантов запланировано завершить к 15 декабря», — указано в техдокументации тендера.
Заявки на электронные торги принимаются до 12 мая. В ходе ремонта гидрантов подрядчик должен будет качественно очистить колодцы и провести ревизию задвижек.
Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались на якобы неисправные пожарные гидранты в Заозерном микрорайоне. «У гидрантов сорван шток, что делать если будет пожар?» — беспокоились горожане.
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