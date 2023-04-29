Экс-советник Кучмы Соскин призвал к досрочным выборам на Украине

29 апреля 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, заявил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине нужно досрочно провести в Верховный совет, так как украинский лидер Владимир Зеленский не способен справиться со своими задачами. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Вы (Зеленский — прим. URA.RU) не можете решать задачи по защите Украины и ее народа. Значит надо отменять военное положение, создавать временное правительство. Надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — сказал Олег Соскин у себя на youtube-канале . По словам политика, Зеленский уделяет куда больше внимания борьбе с неугодными. При этом президент игнорирует интересы своего народа, подчеркнул Соскин. Ранее Соскин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины может быть чревато свержением Зеленского с поста президента. Политик отметил, что украинский лидер слишком надеялся на поддержку союзников с Запада, пишет News.ru . Кроме того, он добавил, что надежда на наступление — это единственное, что держит украинцев от «внутреннего взрыва», передает телеканал 360.

На Украине нужно досрочно провести в Верховный совет, так как украинский лидер Владимир Зеленский не способен справиться со своими задачами. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Вы (Зеленский — прим. URA.RU) не можете решать задачи по защите Украины и ее народа. Значит надо отменять военное положение, создавать временное правительство. Надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — сказал Олег Соскин у себя на youtube-канале. По словам политика, Зеленский уделяет куда больше внимания борьбе с неугодными. При этом президент игнорирует интересы своего народа, подчеркнул Соскин. Ранее Соскин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины может быть чревато свержением Зеленского с поста президента. Политик отметил, что украинский лидер слишком надеялся на поддержку союзников с Запада, пишет News.ru. Кроме того, он добавил, что надежда на наступление — это единственное, что держит украинцев от «внутреннего взрыва», передает телеканал 360.