Экс-советник Кучмы Соскин призвал к досрочным выборам на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, заявил Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине нужно досрочно провести в Верховный совет, так как украинский лидер Владимир Зеленский не способен справиться со своими задачами. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Вы (Зеленский — прим. URA.RU) не можете решать задачи по защите Украины и ее народа. Значит надо отменять военное положение, создавать временное правительство. Надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — сказал Олег Соскин у себя на youtube-канале.

По словам политика, Зеленский уделяет куда больше внимания борьбе с неугодными. При этом президент игнорирует интересы своего народа, подчеркнул Соскин.

Ранее Соскин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины может быть чревато свержением Зеленского с поста президента. Политик отметил, что украинский лидер слишком надеялся на поддержку союзников с Запада, пишет News.ru. Кроме того, он добавил, что надежда на наступление — это единственное, что держит украинцев от «внутреннего взрыва», передает телеканал 360.

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На Украине нужно досрочно провести в Верховный совет, так как украинский лидер Владимир Зеленский не способен справиться со своими задачами. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Вы (Зеленский — прим. URA.RU) не можете решать задачи по защите Украины и ее народа. Значит надо отменять военное положение, создавать временное правительство. Надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — сказал Олег Соскин у себя на youtube-канале. По словам политика, Зеленский уделяет куда больше внимания борьбе с неугодными. При этом президент игнорирует интересы своего народа, подчеркнул Соскин. Ранее Соскин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины может быть чревато свержением Зеленского с поста президента. Политик отметил, что украинский лидер слишком надеялся на поддержку союзников с Запада, пишет News.ru. Кроме того, он добавил, что надежда на наступление — это единственное, что держит украинцев от «внутреннего взрыва», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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