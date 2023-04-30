Финансист раскрыл, как накопить на достойную пенсию

Финансист Русецкий призвал откладывать по 5 000 рублей для надбавки к пенсии

01 мая 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Ближе к пенсии стоит задуматься о вложениях в недвижимость, сказал Андрей Русецкий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для сохранения привычного дохода на пенсии необходимо начать инвестировать в акции по 5 000 рублей ежемесячно, начиная с 25 лет. Об этом URA.RU рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. «Исходя из исторической премии доходности акций над инфляцией в 5,5% получаем, что необходимо откладывать в акции по 5 000 рублей ежемесячно или 5% от доходов помимо пенсионных отчислений с возраста 25 лет, чтобы к пенсионному возрасту иметь необходимый объем накоплений для поддержания прежнего уровня жизни. Повысить доходность можно за счет вложений в быстрорастущие компании, обычно это высокотехнологичные акции», — сказал Андрей Русецкий. По его словам, для длительной перспективы акции являются лучшим вариантом, но ближе к наступлению пенсионного возраста можно рассмотреть облигации и недвижимость, что обеспечит сохранность накопившихся сбережений. «Существует относительно ограниченное количество классов активов: акции, облигации, депозиты, сырье, валюты. Для долгосрочного инвестирования имеет смысл рассмотреть акции. Можно выбрать бумаги публичных надежных компаний или из сферы альтернативных инвестиций. Таким образом, на срок от 10 и более лет лучший выбор — акции. Уже ближе к пенсии можно перейти в рентные продукты: облигации или недвижимость, которые будут обеспечивать стабильный поток и сохранность суммы инвестирования», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для сохранения привычного дохода на пенсии необходимо начать инвестировать в акции по 5 000 рублей ежемесячно, начиная с 25 лет. Об этом URA.RU рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. «Исходя из исторической премии доходности акций над инфляцией в 5,5% получаем, что необходимо откладывать в акции по 5 000 рублей ежемесячно или 5% от доходов помимо пенсионных отчислений с возраста 25 лет, чтобы к пенсионному возрасту иметь необходимый объем накоплений для поддержания прежнего уровня жизни. Повысить доходность можно за счет вложений в быстрорастущие компании, обычно это высокотехнологичные акции», — сказал Андрей Русецкий. По его словам, для длительной перспективы акции являются лучшим вариантом, но ближе к наступлению пенсионного возраста можно рассмотреть облигации и недвижимость, что обеспечит сохранность накопившихся сбережений. «Существует относительно ограниченное количество классов активов: акции, облигации, депозиты, сырье, валюты. Для долгосрочного инвестирования имеет смысл рассмотреть акции. Можно выбрать бумаги публичных надежных компаний или из сферы альтернативных инвестиций. Таким образом, на срок от 10 и более лет лучший выбор — акции. Уже ближе к пенсии можно перейти в рентные продукты: облигации или недвижимость, которые будут обеспечивать стабильный поток и сохранность суммы инвестирования», — объяснил эксперт.