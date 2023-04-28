Координатор ячейки ЛДПР в Тюмени перешел в «Новые люди»

Тюменская ЛДПР потеряла координатора Ленинского округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партийный координатор Ленинского округа Тюмени ЛДПР Евгений Шульгин перешел в «Новые люди». Он написал заявление об уходе из партии. Об этом стало известно из публикации партийца в соцсетях.



«Мы больше не видим будущего в партии. Мнение одного человека стало единственно верным, и другие не имеют возможности для развития. Мы с командой Ленинского округа Тюмени продолжаем заниматься общественной и политической деятельностью. Мы стали сторонниками партии „Новые люди“, потому что именно в ней мы видим перспективы и будущее», — сказано в публикации.



После вступления Шульгина в «Новые люди» у партии появится фракция в думе Петелинского сельского поселения Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что ЛДПР потеряет руководителя фракции в гордуме Тюмени.