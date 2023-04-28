28 апреля 2023

Координатор ячейки ЛДПР в Тюмени перешел в «Новые люди»

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, лдпр, за русских
Тюменская ЛДПР потеряла координатора Ленинского округа Фото:

Партийный координатор Ленинского округа Тюмени ЛДПР Евгений Шульгин перешел в «Новые люди». Он написал заявление об уходе из партии. Об этом стало известно из публикации партийца в соцсетях.

«Мы больше не видим будущего в партии. Мнение одного человека стало единственно верным, и другие не имеют возможности для развития. Мы с командой Ленинского округа Тюмени продолжаем заниматься общественной и политической деятельностью. Мы стали сторонниками партии „Новые люди“, потому что именно в ней мы видим перспективы и будущее», — сказано в публикации.

После вступления Шульгина в «Новые люди» у партии появится фракция в думе Петелинского сельского поселения Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что ЛДПР потеряет руководителя фракции в гордуме Тюмени.

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Партийный координатор Ленинского округа Тюмени ЛДПР Евгений Шульгин перешел в «Новые люди». Он написал заявление об уходе из партии. Об этом стало известно из публикации партийца в соцсетях. «Мы больше не видим будущего в партии. Мнение одного человека стало единственно верным, и другие не имеют возможности для развития. Мы с командой Ленинского округа Тюмени продолжаем заниматься общественной и политической деятельностью. Мы стали сторонниками партии „Новые люди“, потому что именно в ней мы видим перспективы и будущее», — сказано в публикации. После вступления Шульгина в «Новые люди» у партии появится фракция в думе Петелинского сельского поселения Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что ЛДПР потеряет руководителя фракции в гордуме Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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