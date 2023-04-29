29 апреля 2023

DE: в Британии испугались, что возможная атака РФ способна парализовать страну

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В Британии боятся возможных атак со стороны России Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Возможные атаки России по Великобритании могут повредить линии передачи энергии, соединяющие остров с материком, что может парализовать страну. Эти опасения высказал сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.

«Национальная электросеть Британии зависит от мощных подводных кабелей. <…> В результате нарушения работы могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — пояснил аналитик, передает британский таблоид Daily Express.

Ранее власти Британии испугались «мести» России за теракт на «Северных потоках». Английское правительство усилило безопасность трубопровода в Атлантическом океане. По словам президента России Владимира Путина, взрывы организовали англосаксы. Власти Великобритании уже проводили проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин.

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Возможные атаки России по Великобритании могут повредить линии передачи энергии, соединяющие остров с материком, что может парализовать страну. Эти опасения высказал сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес. «Национальная электросеть Британии зависит от мощных подводных кабелей. <…> В результате нарушения работы могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — пояснил аналитик, передает британский таблоид Daily Express. Ранее власти Британии испугались «мести» России за теракт на «Северных потоках». Английское правительство усилило безопасность трубопровода в Атлантическом океане. По словам президента России Владимира Путина, взрывы организовали англосаксы. Власти Великобритании уже проводили проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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