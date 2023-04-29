DE: в Британии испугались, что возможная атака РФ способна парализовать страну

Возможные атаки России по Великобритании могут повредить линии передачи энергии, соединяющие остров с материком, что может парализовать страну. Эти опасения высказал сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.
«Национальная электросеть Британии зависит от мощных подводных кабелей. <…> В результате нарушения работы могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — пояснил аналитик, передает британский таблоид
Ранее власти Британии испугались «мести» России за теракт на «Северных потоках». Английское правительство усилило безопасность трубопровода в Атлантическом океане. По словам президента России Владимира Путина, взрывы организовали англосаксы. Власти Великобритании уже проводили проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин.
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