DE: в Британии испугались, что возможная атака РФ способна парализовать страну 30 апреля 2023 в 01:16 Размер текста - 17 + В Британии боятся возможных атак со стороны России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Возможные атаки России по Великобритании могут повредить линии передачи энергии, соединяющие остров с материком, что может парализовать страну. Эти опасения высказал сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес. «Национальная электросеть Британии зависит от мощных подводных кабелей. <…> В результате нарушения работы могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — пояснил аналитик, передает британский таблоид Daily Express . Ранее власти Британии испугались «мести» России за теракт на «Северных потоках». Английское правительство усилило безопасность трубопровода в Атлантическом океане. По словам президента России Владимира Путина, взрывы организовали англосаксы. Власти Великобритании уже проводили проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин. Возможные атаки России по Великобритании могут повредить линии передачи энергии, соединяющие остров с материком, что может парализовать страну. Эти опасения высказал сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес. «Национальная электросеть Британии зависит от мощных подводных кабелей. <…> В результате нарушения работы могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — пояснил аналитик, передает британский таблоид Daily Express. Ранее власти Британии испугались «мести» России за теракт на «Северных потоках». Английское правительство усилило безопасность трубопровода в Атлантическом океане. По словам президента России Владимира Путина, взрывы организовали англосаксы. Власти Великобритании уже проводили проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям