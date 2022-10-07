Daily Mail: Великобритания испугалась, что РФ заминировала ее трубопроводы

08 октября 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

В Британии запустили проверку по поводу возможного наличия дистанционных мин у трубопроводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Британское правительство инициировало проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Министры Великобритании попросили военно-морские силы страны провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины», — сообщается в материале газеты. Цитируя источник в британском правительстве газета сообщает, что сейчас все наблюдают за расследованием аварии на «Северных потоках». Главный вопрос расследования, были ли это дистанционные мины, которые были установлены на газопроводах заранее. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Предварительная версия произошедшего — саботаж. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить защиту объектов инфраструктуры после ЧП на Nord Stream, передает RT. Тем временем, в Британии возмутились ложью о том, что диверсию совершила Россия, сообщает телеканал 360.

Британское правительство инициировало проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Министры Великобритании попросили военно-морские силы страны провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины», — сообщается в материале газеты. Цитируя источник в британском правительстве газета сообщает, что сейчас все наблюдают за расследованием аварии на «Северных потоках». Главный вопрос расследования, были ли это дистанционные мины, которые были установлены на газопроводах заранее. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Там упало давление и была обнаружена утечка газа. Предварительная версия произошедшего — саботаж. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить защиту объектов инфраструктуры после ЧП на Nord Stream, передает RT. Тем временем, в Британии возмутились ложью о том, что диверсию совершила Россия, сообщает телеканал 360.