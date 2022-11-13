Власти Британии испугались мести России за теракт на «Северном потоке» Express: Британия усилила защиту трубопровода в Атлантическом океане из-за «интереса России» 14 ноября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 + Великобритания усилила безопасность трубопровода в Атлантическом океане из-за РФ, пишет Express Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Великобритания усилила безопасность трубопровода в Атлантическом океане из-за «интереса России». Об этом сообщает газета Express, ссылаясь на источник в британском правительстве. «Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью», — сообщает газета Express. По словам источника, меры безопасности были предприняты из-за «полученной информации, которая указывала на то, что РФ начала проявлять интерес к трубопроводу». Ранее Британское правительство инициировало проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин. Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы. В частности, Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать РФ его результаты. Великобритания усилила безопасность трубопровода в Атлантическом океане из-за «интереса России». Об этом сообщает газета Express, ссылаясь на источник в британском правительстве. «Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью», — сообщает газета Express. По словам источника, меры безопасности были предприняты из-за «полученной информации, которая указывала на то, что РФ начала проявлять интерес к трубопроводу». Ранее Британское правительство инициировало проверку подводных трубопроводов и кабелей на возможное наличие российских мин. Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводе терактом. По его словам, взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы. В частности, Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать РФ его результаты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям