В Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Бизнес продается в связи с переездом, написала продавец в объявлении.
«Продам готовый бизнес, массажный SPA-салон для мужчин. Удобное место расположения, салон находится в центре города, работает с 2011 года, имеется наработанная база постоянных клиентов», — пишет продавец в объявлении на сайте Avito.
Помещение находится в долгосрочной аренде, по уверениям хозяйки покупка оправдает себя за один год, после чего можно выйти на доход от 150 до 500 тысяч рублей в месяц. В качестве подтверждения, предприниматель готова предоставить бухгалтерские книги реальному покупателю. Также возможен обмен салона на однокомнатную квартиру.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области бизнесмены начали избавляться от SPA-салонов. Один из продавцов рассказал корреспонденту агентства, что предприниматели боятся потерять доход от бизнеса из-за развития туриндустрии.
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