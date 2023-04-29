В ХМАО предприниматель избавляется от салона для мужчин. Фото

В Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4,4 миллиона рублей

30 апреля 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

В Сургуте массажный SPA-салон продают за 4,4 миллиона рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Бизнес продается в связи с переездом, написала продавец в объявлении. «Продам готовый бизнес, массажный SPA-салон для мужчин. Удобное место расположения, салон находится в центре города, работает с 2011 года, имеется наработанная база постоянных клиентов», — пишет продавец в объявлении на сайте Avito. Помещение находится в долгосрочной аренде, по уверениям хозяйки покупка оправдает себя за один год, после чего можно выйти на доход от 150 до 500 тысяч рублей в месяц. В качестве подтверждения, предприниматель готова предоставить бухгалтерские книги реальному покупателю. Также возможен обмен салона на однокомнатную квартиру. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области бизнесмены начали избавляться от SPA-салонов. Один из продавцов рассказал корреспонденту агентства, что предприниматели боятся потерять доход от бизнеса из-за развития туриндустрии.

В Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Бизнес продается в связи с переездом, написала продавец в объявлении. «Продам готовый бизнес, массажный SPA-салон для мужчин. Удобное место расположения, салон находится в центре города, работает с 2011 года, имеется наработанная база постоянных клиентов», — пишет продавец в объявлении на сайте Avito. Помещение находится в долгосрочной аренде, по уверениям хозяйки покупка оправдает себя за один год, после чего можно выйти на доход от 150 до 500 тысяч рублей в месяц. В качестве подтверждения, предприниматель готова предоставить бухгалтерские книги реальному покупателю. Также возможен обмен салона на однокомнатную квартиру. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области бизнесмены начали избавляться от SPA-салонов. Один из продавцов рассказал корреспонденту агентства, что предприниматели боятся потерять доход от бизнеса из-за развития туриндустрии.