29 апреля 2023
28 апреля 2023

В ХМАО предприниматель избавляется от салона для мужчин. Фото

В Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4,4 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Спа-салон Шамбала. Екатеринбург
В Сургуте массажный SPA-салон продают за 4,4 миллиона рублей Фото:

В Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Бизнес продается в связи с переездом, написала продавец в объявлении.

«Продам готовый бизнес, массажный SPA-салон для мужчин. Удобное место расположения, салон находится в центре города, работает с 2011 года, имеется наработанная база постоянных клиентов», — пишет продавец в объявлении на сайте Avito.

Помещение находится в долгосрочной аренде, по уверениям хозяйки покупка оправдает себя за один год, после чего можно выйти на доход от 150 до 500 тысяч рублей в месяц. В качестве подтверждения, предприниматель готова предоставить бухгалтерские книги реальному покупателю. Также возможен обмен салона на однокомнатную квартиру.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области бизнесмены начали избавляться от SPA-салонов. Один из продавцов рассказал корреспонденту агентства, что предприниматели боятся потерять доход от бизнеса из-за развития туриндустрии.

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В Сургуте продается массажный SPA-салон для мужчин за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Бизнес продается в связи с переездом, написала продавец в объявлении. «Продам готовый бизнес, массажный SPA-салон для мужчин. Удобное место расположения, салон находится в центре города, работает с 2011 года, имеется наработанная база постоянных клиентов», — пишет продавец в объявлении на сайте Avito. Помещение находится в долгосрочной аренде, по уверениям хозяйки покупка оправдает себя за один год, после чего можно выйти на доход от 150 до 500 тысяч рублей в месяц. В качестве подтверждения, предприниматель готова предоставить бухгалтерские книги реальному покупателю. Также возможен обмен салона на однокомнатную квартиру. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области бизнесмены начали избавляться от SPA-салонов. Один из продавцов рассказал корреспонденту агентства, что предприниматели боятся потерять доход от бизнеса из-за развития туриндустрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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