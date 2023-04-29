Свердловчане заметили тараканов в школьном туалете. Фото

30 апреля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Ученики школы №7 в Первоуральске заметили тараканов в туалете Фото: Анна Майорова © URA.RU В туалете школы №7 в Первоуральске (Свердловская область) ученики заметили тараканов. Информация об этом появилась в соцсети. «Снова тараканы в школе №7, обработка не подействовала. Невозможно ходить в уборную», — рассказал один из учеников в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу №7 в Первоуральске и в пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы №113 в Екатеринбурге нашел таракана в гречневой каше, которую ему дали на обед. Тогда инцидентом заинтересовались в департаменте образования Свердловской области и сотрудники Роспотребнадзора. Фото: сообщество «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте»

В туалете школы №7 в Первоуральске (Свердловская область) ученики заметили тараканов. Информация об этом появилась в соцсети. «Снова тараканы в школе №7, обработка не подействовала. Невозможно ходить в уборную», — рассказал один из учеников в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу №7 в Первоуральске и в пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы №113 в Екатеринбурге нашел таракана в гречневой каше, которую ему дали на обед. Тогда инцидентом заинтересовались в департаменте образования Свердловской области и сотрудники Роспотребнадзора.