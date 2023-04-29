29 апреля 2023

Свердловчане заметили тараканов в школьном туалете. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики школы №7 в Первоуральске заметили тараканов в туалете Фото:

В туалете школы №7 в Первоуральске (Свердловская область) ученики заметили тараканов. Информация об этом появилась в соцсети.

«Снова тараканы в школе №7, обработка не подействовала. Невозможно ходить в уборную», — рассказал один из учеников в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу №7 в Первоуральске и в пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы №113 в Екатеринбурге нашел таракана в гречневой каше, которую ему дали на обед. Тогда инцидентом заинтересовались в департаменте образования Свердловской области и сотрудники Роспотребнадзора.

Фото:

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В туалете школы №7 в Первоуральске (Свердловская область) ученики заметили тараканов. Информация об этом появилась в соцсети. «Снова тараканы в школе №7, обработка не подействовала. Невозможно ходить в уборную», — рассказал один из учеников в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в школу №7 в Первоуральске и в пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что ученик школы №113 в Екатеринбурге нашел таракана в гречневой каше, которую ему дали на обед. Тогда инцидентом заинтересовались в департаменте образования Свердловской области и сотрудники Роспотребнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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