13 апреля 2022

В школе Екатеринбурга детей накормили кашей с тараканом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, кастрюля, каша, еда, черпак
Роспотребнадзор проверит столовую школы (архивное фото) Фото:

Ученик школы №113 в Екатеринбурге нашел таракана в гречневой каше, которую ему дали на обед. Об этом сообщил родитель школьника

«Мой ребенок учится в 113-й школе. Пришел в понедельник в столовую покушать, а на обед, гречка с тараканом. Это ужас какой-то. За что родители платят такие деньги?» — говорится в сообщении родителя, опубликованного в группе «Уралмаш-Эльмаш.РФ» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографии, опубликованной анонимным пользователем соцсети, видно, как таракан лежит в гречневой каше. Подписчики группы возмутились новости и призвали придать инцидент огласке.

В городском департаменте образования URA.RU сообщили, что проведут проверку по этому инциденту. Северный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора также проверит информацию, сообщили корреспонденту. Агентству не удалось связаться с директором школы №113. Он не ответил на звонок.

Фото:

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Ученик школы №113 в Екатеринбурге нашел таракана в гречневой каше, которую ему дали на обед. Об этом сообщил родитель школьника «Мой ребенок учится в 113-й школе. Пришел в понедельник в столовую покушать, а на обед, гречка с тараканом. Это ужас какой-то. За что родители платят такие деньги?» — говорится в сообщении родителя, опубликованного в группе «Уралмаш-Эльмаш.РФ» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии, опубликованной анонимным пользователем соцсети, видно, как таракан лежит в гречневой каше. Подписчики группы возмутились новости и призвали придать инцидент огласке. В городском департаменте образования URA.RU сообщили, что проведут проверку по этому инциденту. Северный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора также проверит информацию, сообщили корреспонденту. Агентству не удалось связаться с директором школы №113. Он не ответил на звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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