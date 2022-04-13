Роспотребнадзор проверит столовую школы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученик школы №113 в Екатеринбурге нашел таракана в гречневой каше, которую ему дали на обед. Об этом сообщил родитель школьника

«Мой ребенок учится в 113-й школе. Пришел в понедельник в столовую покушать, а на обед, гречка с тараканом. Это ужас какой-то. За что родители платят такие деньги?» — говорится в сообщении родителя, опубликованного в группе «Уралмаш-Эльмаш.РФ» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографии, опубликованной анонимным пользователем соцсети, видно, как таракан лежит в гречневой каше. Подписчики группы возмутились новости и призвали придать инцидент огласке.

В городском департаменте образования URA.RU сообщили, что проведут проверку по этому инциденту. Северный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора также проверит информацию, сообщили корреспонденту. Агентству не удалось связаться с директором школы №113. Он не ответил на звонок.

Фото: «ВКонтакте»