Коммунисты ХМАО отправили двухъярусную кровать погорельцам Свердловской области

30 апреля 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Жители Советского отправили помощь пострадавшим от пожаров в Сосьве Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жители ХМАО отправили гуманитарную помощь в поселок Сосьва Свердловской области, в котором сгорело более 120 домов. Груз со спецодеждой, продуктами питания и детской двухъярусной кроватью отправился из Советского, сообщают представители КПРФ Югры. «Из Советского стартовала чрезвычайная гуманитарная отправка погорельцам поселка Сосьва в Свердловской области.На борту все необходимое — от спецодежды и продуктов питания до детской двухъярусной кровати, о ней была особая просьба из Сосьвы», — сообщают представители коммунистической партии в группе «КПРФ-Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Помощь собрали неравнодушные жители ХМАО при содействии окружных коммунистов. В формировании груза помогла автономная некоммерческая организация «Содействие». Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Сосьва Свердловской области 25 апреля произошел сильный пожар. Огонь оставил без жилья около 600 человек.

Жители ХМАО отправили гуманитарную помощь в поселок Сосьва Свердловской области, в котором сгорело более 120 домов. Груз со спецодеждой, продуктами питания и детской двухъярусной кроватью отправился из Советского, сообщают представители КПРФ Югры. «Из Советского стартовала чрезвычайная гуманитарная отправка погорельцам поселка Сосьва в Свердловской области.На борту все необходимое — от спецодежды и продуктов питания до детской двухъярусной кровати, о ней была особая просьба из Сосьвы», — сообщают представители коммунистической партии в группе «КПРФ-Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Помощь собрали неравнодушные жители ХМАО при содействии окружных коммунистов. В формировании груза помогла автономная некоммерческая организация «Содействие». Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Сосьва Свердловской области 25 апреля произошел сильный пожар. Огонь оставил без жилья около 600 человек.