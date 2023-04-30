Коммунисты ХМАО отправили двухъярусную кровать погорельцам Свердловской области

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Жители Советского отправили помощь пострадавшим от пожаров в Сосьве Фото:
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Пожары в Свердловской области

Жители ХМАО отправили гуманитарную помощь в поселок Сосьва Свердловской области, в котором сгорело более 120 домов. Груз со спецодеждой, продуктами питания и детской двухъярусной кроватью отправился из Советского, сообщают представители КПРФ Югры.

«Из Советского стартовала чрезвычайная гуманитарная отправка погорельцам поселка Сосьва в Свердловской области.На борту все необходимое — от спецодежды и продуктов питания до детской двухъярусной кровати, о ней была особая просьба из Сосьвы», — сообщают представители коммунистической партии в группе «КПРФ-Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

Помощь собрали неравнодушные жители ХМАО при содействии окружных коммунистов. В формировании груза помогла автономная некоммерческая организация «Содействие».

Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Сосьва Свердловской области 25 апреля произошел сильный пожар. Огонь оставил без жилья около 600 человек.

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Жители ХМАО отправили гуманитарную помощь в поселок Сосьва Свердловской области, в котором сгорело более 120 домов. Груз со спецодеждой, продуктами питания и детской двухъярусной кроватью отправился из Советского, сообщают представители КПРФ Югры. «Из Советского стартовала чрезвычайная гуманитарная отправка погорельцам поселка Сосьва в Свердловской области.На борту все необходимое — от спецодежды и продуктов питания до детской двухъярусной кровати, о ней была особая просьба из Сосьвы», — сообщают представители коммунистической партии в группе «КПРФ-Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Помощь собрали неравнодушные жители ХМАО при содействии окружных коммунистов. В формировании груза помогла автономная некоммерческая организация «Содействие». Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Сосьва Свердловской области 25 апреля произошел сильный пожар. Огонь оставил без жилья около 600 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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