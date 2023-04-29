29 апреля 2023

В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за бегунов

© Служба новостей «URA.RU»
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"Зеленый марафон Бегущие сердца". Пермь, забег, зеленый марафон
В центре Екатеринбурга перекроют четыре улицы из-за эстафет Фото:

В центре Екатеринбурга днем 30 апреля перекроют четыре улицы ради проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза». Информация об этом следует из анонса мероприятия на сайте правительства Свердловской области.

Эстафеты будут проходить с 8:30 до 15:00 часов. Ради них будут закрыты для движения транспорта следующие улицы:

  • улица 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
  • улица Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина);
  • проспект Ленина (от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта);
  • улица Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина).

Церемония открытия эстафеты «Весна Победы начнется в 9:30, а по завершению соревнований спортсменов будут награждать на Площади 1905 года. Сразу после пройдет традиционный забег «Майская гроза». В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за ограничений, связанных с COVID-19, а с прошлого года проведение эстафеты возобновилось.

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В центре Екатеринбурга днем 30 апреля перекроют четыре улицы ради проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза». Информация об этом следует из анонса мероприятия на сайте правительства Свердловской области. Эстафеты будут проходить с 8:30 до 15:00 часов. Ради них будут закрыты для движения транспорта следующие улицы: Церемония открытия эстафеты «Весна Победы начнется в 9:30, а по завершению соревнований спортсменов будут награждать на Площади 1905 года. Сразу после пройдет традиционный забег «Майская гроза». В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за ограничений, связанных с COVID-19, а с прошлого года проведение эстафеты возобновилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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