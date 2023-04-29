В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за бегунов

30 апреля 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

В центре Екатеринбурга перекроют четыре улицы из-за эстафет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В центре Екатеринбурга днем 30 апреля перекроют четыре улицы ради проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза». Информация об этом следует из анонса мероприятия на сайте правительства Свердловской области. Эстафеты будут проходить с 8:30 до 15:00 часов. Ради них будут закрыты для движения транспорта следующие улицы: улица 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);

улица Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина);

проспект Ленина (от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта);

улица Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина). Церемония открытия эстафеты «Весна Победы начнется в 9:30, а по завершению соревнований спортсменов будут награждать на Площади 1905 года. Сразу после пройдет традиционный забег «Майская гроза». В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за ограничений, связанных с COVID-19, а с прошлого года проведение эстафеты возобновилось.

В центре Екатеринбурга днем 30 апреля перекроют четыре улицы ради проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза». Информация об этом следует из анонса мероприятия на сайте правительства Свердловской области. Эстафеты будут проходить с 8:30 до 15:00 часов. Ради них будут закрыты для движения транспорта следующие улицы: Церемония открытия эстафеты «Весна Победы начнется в 9:30, а по завершению соревнований спортсменов будут награждать на Площади 1905 года. Сразу после пройдет традиционный забег «Майская гроза». В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за ограничений, связанных с COVID-19, а с прошлого года проведение эстафеты возобновилось.