Богатейший банкир Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

30 апреля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Белый дом может в любой момент перекрыть доступ к американской валюте, заявил Удай Котак Фото: Анна Майорова © URA.RU Американский доллар является крупнейшим международным террористом, так как США в любой момент могут заблокировать доступ к валюте всем государствам в мире. Об этом заявил богатейший банкир Азии Удай Котак. «Крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США», — передает слова Котака РИА Новости. Он подчеркнул, что страны, использующие доллар, держат его на американских счетах, доступ к которым в любой момент может быть перекрыт властями Белого дома. Государства должны решиться на запуск серьезной работы по созданию собственной валюты, которая станет альтернативой американской, но странам Европы и прочим союзникам США, по мнению банкира, не хватит смелости этим заняться. Ранее стало известно, что доллар США является самой продаваемой валютой на российском рынке. Финансист Дмитрий Голубовский рассказал, что общий объем наличных долларов, которые россияне хранят у себя дома, составляет порядка 105 миллиардов долларов, что является опасным, потому как американское правительство может ограничить их использование в любой момент, передает VSE42.ru.

Американский доллар является крупнейшим международным террористом, так как США в любой момент могут заблокировать доступ к валюте всем государствам в мире. Об этом заявил богатейший банкир Азии Удай Котак. «Крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США», — передает слова Котака РИА Новости. Он подчеркнул, что страны, использующие доллар, держат его на американских счетах, доступ к которым в любой момент может быть перекрыт властями Белого дома. Государства должны решиться на запуск серьезной работы по созданию собственной валюты, которая станет альтернативой американской, но странам Европы и прочим союзникам США, по мнению банкира, не хватит смелости этим заняться. Ранее стало известно, что доллар США является самой продаваемой валютой на российском рынке. Финансист Дмитрий Голубовский рассказал, что общий объем наличных долларов, которые россияне хранят у себя дома, составляет порядка 105 миллиардов долларов, что является опасным, потому как американское правительство может ограничить их использование в любой момент, передает VSE42.ru.