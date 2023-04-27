«Коммерсант»: доллар стал самой торгуемой валютой в России

28 апреля 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Аналитики сообщили о скором спаде волны продажи доллара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Американский доллар снова выступил самой продаваемой валютой на российском рынке. При этом третий раз за неделю доля оборота доллара превышает показатели китайской валюты. «Американский доллар вновь стал самой торгуемой валютой на российском рынке, превысив биржевые объемы торгов китайской валютой. Доля доллара в общем обороте спот-рынка вновь превысила 40%. Третий раз за неделю объем торгов долларом США превышает объем торгов китайской валютой», — сообщает « Коммерсант ». Аналитики издания добавляют, что в перспективе спрос на доллар снизится и юань вновь вернет себе доминирующее положение на рынке, как это наблюдалось в марте. По их мнению, сейчас доллары активно скупают иностранные компании, которые получили разрешение правительства России выйти из местных проектов, но эта волна закончится. Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин призвал россиян отказаться от доллара и евро в пользу тенге и юаня. По его мнению, западные валюты являются токсичными для россиян, и вкладываться в них нецелесообразно. Совет срочно продавать доллары также прозвучал от российского предпринимателя Олега Дерипаски. Он предложил вкладываться в криптовалюту и драгоценные металлы.

Американский доллар снова выступил самой продаваемой валютой на российском рынке. При этом третий раз за неделю доля оборота доллара превышает показатели китайской валюты. «Американский доллар вновь стал самой торгуемой валютой на российском рынке, превысив биржевые объемы торгов китайской валютой. Доля доллара в общем обороте спот-рынка вновь превысила 40%. Третий раз за неделю объем торгов долларом США превышает объем торгов китайской валютой», — сообщает «Коммерсант». Аналитики издания добавляют, что в перспективе спрос на доллар снизится и юань вновь вернет себе доминирующее положение на рынке, как это наблюдалось в марте. По их мнению, сейчас доллары активно скупают иностранные компании, которые получили разрешение правительства России выйти из местных проектов, но эта волна закончится. Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин призвал россиян отказаться от доллара и евро в пользу тенге и юаня. По его мнению, западные валюты являются токсичными для россиян, и вкладываться в них нецелесообразно. Совет срочно продавать доллары также прозвучал от российского предпринимателя Олега Дерипаски. Он предложил вкладываться в криптовалюту и драгоценные металлы.