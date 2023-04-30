Экс-премьер Украины Азаров уличил НАТО в паразитировании на помощи Украине

30 апреля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

НАТО отправляет сломанную технику на Украину ради пиара, заявил Николай Азаров Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО отправляет на Украину неработающую технику, чтобы создать видимость помощи. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Также он добавил, что у европейских стран нет финансовой возможности чинить технику перед отправкой. «НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику. Так, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою», — написал Азаров в соцсетях. Он пояснил, что из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Также он привел случай, когда Португалия передала Украине нерабочие танки Leopard. По словам Азарова, у европейских стран даже нет денег на восстановление подобной техники. Ранее в американском журнале American Thinker объясняли, почему США и НАТО отправляют оружие на Украину. По словам обозревателя Роджера Смита, страны отправляют Украине списанное оружие, так как это дешевле, чем его утилизация.

НАТО отправляет на Украину неработающую технику, чтобы создать видимость помощи. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Также он добавил, что у европейских стран нет финансовой возможности чинить технику перед отправкой. «НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику. Так, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою», — написал Азаров в соцсетях. Он пояснил, что из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Также он привел случай, когда Португалия передала Украине нерабочие танки Leopard. По словам Азарова, у европейских стран даже нет денег на восстановление подобной техники. Ранее в американском журнале American Thinker объясняли, почему США и НАТО отправляют оружие на Украину. По словам обозревателя Роджера Смита, страны отправляют Украине списанное оружие, так как это дешевле, чем его утилизация.