Риелторы раскрыли, как приобрести квартиру по сниженной цене

Эксперт по недвижимости Зайцев: застройщики предоставляют скидки на новостройки

01 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В России отмечен рост цен на жилье, сказал Сергей Зайцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несмотря на растущие цены на жилье, можно приобрести квартиру по сниженной цене за счет дисконтов от застройщика и маловостребованных объектов. Об этом URA.RU сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Девелоперы сейчас стараются различными способами стимулировать продажи на первичном рынке, но очень редко за счет реального снижения цены. Чаще это происходит завуалирована путем предоставления различного рода скидок и бонусов. Около 5% сейчас вполне реальный дисконт. Снижение возможно на маловостребованные варианты и уход с рынка высоколиквидных объектов, которые застройщики могут приберечь для продажи на более поздних этапах строительства, когда они смогут полноценно конкурировать с готовым жильем», — сказал Сергей Зайцев. Фактически спрос на новостройки сейчас относительно стабильный за счет высокой популярности семейной ипотеки, поэтому существенного повода для обвала цен на первичном рынке нет, отметил директор по продажам. За месяц цены в Ростове-на-Дону выросли на 1,2%, в Самаре — +2,1%, в Красноярске — +2,3%. Жилье подорожало и в Москве (+2%), Екатеринбурге (+0,8%), Перми (+2,3%) и Новосибирске (+1,8%). Такая же тенденция наблюдается в Омске (+1,9%), Волгограде (+2,7%), Краснодаре (+3,1%), Казани (+1,2%), а также в Челябинске (+1,5%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на растущие цены на жилье, можно приобрести квартиру по сниженной цене за счет дисконтов от застройщика и маловостребованных объектов. Об этом URA.RU сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. «Девелоперы сейчас стараются различными способами стимулировать продажи на первичном рынке, но очень редко за счет реального снижения цены. Чаще это происходит завуалирована путем предоставления различного рода скидок и бонусов. Около 5% сейчас вполне реальный дисконт. Снижение возможно на маловостребованные варианты и уход с рынка высоколиквидных объектов, которые застройщики могут приберечь для продажи на более поздних этапах строительства, когда они смогут полноценно конкурировать с готовым жильем», — сказал Сергей Зайцев. Фактически спрос на новостройки сейчас относительно стабильный за счет высокой популярности семейной ипотеки, поэтому существенного повода для обвала цен на первичном рынке нет, отметил директор по продажам. За месяц цены в Ростове-на-Дону выросли на 1,2%, в Самаре — +2,1%, в Красноярске — +2,3%. Жилье подорожало и в Москве (+2%), Екатеринбурге (+0,8%), Перми (+2,3%) и Новосибирске (+1,8%). Такая же тенденция наблюдается в Омске (+1,9%), Волгограде (+2,7%), Краснодаре (+3,1%), Казани (+1,2%), а также в Челябинске (+1,5%).