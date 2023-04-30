Школа при посольстве РФ в Польше откроется в другом здании

30 апреля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Школа при российском посольстве откроется 10 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школа при российском посольстве в Польше 10 мая возобновит свою работу в другом здании. Об этом сообщил посол России в Польской Республике Сергей Андреев. Предыдущее здание было изъято мэрией Варшавы. «Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того, как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже о обычном режиме», — заявил Сергей Андреев. Его слова приводит РИА Новости. Мэрия Варшавы вместе с полицией ворвалась в школу при посольстве РФ 29 апреля, чтобы изъять здание. Во время вторжения правоохранительные органы взломали ворота на территорию учебного заведения. Позже Андреев сказал, что захватив школу, польское правительство нарушило правила Венской конвенции.

Школа при российском посольстве в Польше 10 мая возобновит свою работу в другом здании. Об этом сообщил посол России в Польской Республике Сергей Андреев. Предыдущее здание было изъято мэрией Варшавы. «Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того, как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже о обычном режиме», — заявил Сергей Андреев. Его слова приводит РИА Новости. Мэрия Варшавы вместе с полицией ворвалась в школу при посольстве РФ 29 апреля, чтобы изъять здание. Во время вторжения правоохранительные органы взломали ворота на территорию учебного заведения. Позже Андреев сказал, что захватив школу, польское правительство нарушило правила Венской конвенции.