Посол РФ: власти Польши нарушили Венскую конвенцию, ворвавшись в школу

Власти Польши, ворвавшись в школу при посольстве РФ в Варшаве, нарушили положения Венской конвенции. Об этом заявил посол России в Польской Республике Сергей Андреев.
«Власти Польши, проникнув в школу при посольстве РФ в польской столице, нарушили Венскую конвенцию», — передает слова Андреева РИА Новости. Также посол добавил, что Россия направит протест польским властям за захват школы при российском посольстве.
Польская полиция 29 апреля ворвалась на территорию школы при российском посольстве в Варшаве. В ходе проникновения правоохранители сломали входную калитку. Власти Польши приняли решение изъять здание школы.
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